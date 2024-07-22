Алексей Горшенев заявил, что намерен выпустить новый альбом

Лидер группы «Горшенёв» Алексей Горшенёв заявил, что в настоящее время занимается сведением второй части аудиокниги «Фауст», которая создана по мотивам трагедии Иоганна Вольфганга Гёте.

Группа «Пикник» представила новый альбом «Один на один»

По его словам, также он намерен выпустить новый альбом и начать работу над ещё одним литературным проектом.

«Я сейчас активно работаю над сведением «Фауста», параллельно ухожу в новый альбом и в «Божественную комедию» Данте», - заявил «НАШЕму Радио» Горшенёв.

Ранее рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что в его летнем гастрольном графике появилось выступление в Судаке в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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