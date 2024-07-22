Алексей Горшенев заявил, что намерен выпустить новый альбом

По его словам, также он намерен выпустить новый альбом и начать работу над ещё одним литературным проектом.

«Я сейчас активно работаю над сведением «Фауста», параллельно ухожу в новый альбом и в «Божественную комедию» Данте», - заявил «НАШЕму Радио» Горшенёв.

Ранее рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что в его летнем гастрольном графике появилось выступление в Судаке в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».