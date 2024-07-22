Алексей Горшенев заявил, что намерен выпустить новый альбом
Лидер группы «Горшенёв» Алексей Горшенёв заявил, что в настоящее время занимается сведением второй части аудиокниги «Фауст», которая создана по мотивам трагедии Иоганна Вольфганга Гёте.
По его словам, также он намерен выпустить новый альбом и начать работу над ещё одним литературным проектом.
«Я сейчас активно работаю над сведением «Фауста», параллельно ухожу в новый альбом и в «Божественную комедию» Данте», - заявил «НАШЕму Радио» Горшенёв.
Ранее рок-музыкант Гарик Сукачев заявил, что в его летнем гастрольном графике появилось выступление в Судаке в рамках фестиваля «Таврида.АРТ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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