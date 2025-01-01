«Лучшая часть работы!»: Экс-гитарист «КиШ» рассказал, как отметит юбилей в 2025 году

Яков Цвиркунов рассказал НСН, что в 2024 году дал множество концертов в российских городах и назвал это самой приятной частью работы музыканта.

Гитарист группы «Северный флот», экс-участник «Короля и шута» Яков Цвиркунов в эфире НСН выразил надежду, что в наступившем 2025 году продолжит активную творческую деятельность и отметит свой юбилей либо с друзьями на природе, либо на сцене.

«В 2024 году было очень много концертов, что является, конечно, самой приятной частью работы музыканта. Был в куче городов, видел кучу людей. Очень рад этому и надеюсь, что буду продолжать в том же духе. В 2025 году всем желаю просто, чтобы их начинания свершались, чтобы получалось все, что хочется и не было никаких неприятностей», - сказал собеседник НСН.
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Артист также рассказал, что хотел бы отметить свой 50-летний юбилей на природе в компании друзей.

«В 2025 году у меня юбилей, 50 лет. Надеюсь, что получится отметить с друзьями где-нибудь на природе. Если не сложится, значит будет какой-то концерт, что тоже прекрасно. Полтинник на концерте – это незабываемо», - заключил музыкант.

Ранее Цвиркунов в интервью НСН заявил, что не видит смысла съемок полнометражного продолжения нашумевшего сериала «Король и Шут», поскольку его уже можно считать завершенным произведением.

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ФОТО: РИА Новости
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