«Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы достичь реального мира. Украина никогда не хотела этой войны и сделает все, чтобы закончить ее достойным миром», — сообщили в офисе президента.

Украина проведет переговоры по пунктам мирного плана с представителями США и Европы в Швейцарии. Переговоры пройдут «в ближайшее время», заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Делегацию возглавит глава офиса президента Андрей Ермак, в нее также войдет глава ГУР Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика на спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Президент также подчеркнул, что Купянск уже к 4 ноября практически полностью находился в руках российских военных.

