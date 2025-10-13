Абонентов призвали сообщать о холодных немаркированных звонках
Бороться с компаниями, немаркирующими свои звонки, должны в первую очередь сотовые операторы, но и простые граждане могут очень помочь, заявил НСН Леонтий Букштейн.
Абоненты должны не бояться сами информировать о холодных немаркированных звонках с опросами, которые им поступают, так как таким образом они приближают наказание для этих компаний за нарушение закона. Об этом НСН рассказал редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Некоторые call-центры научились обходить закон по маркировке звонков от компаний, который вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Теперь россиянам названивают без оповещения спама, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники. Букштейн заверил, что это продлится недолго, так как эти компании обязательно ждут штрафы и лишение лицензий.
«Вообще-то это чревато для операторов и call-центров. Рано или поздно абоненты будут жаловаться, и источник вот этих немаркированных звонков получит по полной. Так что если кто-то из операторов решился лишиться лицензии за то, что он обходит закон, то потом очень сильно пожалеет. А еще если начинают выманивать код СМС в итоге разговора, это уже серьезное преступление. Но абоненты молчать не будут», - отметил он.
Букштейн подчеркнул, что нужно не стесняться информировать соответствующие структуры о таких немаркированных звонках.
«Линия взята недавно, может потому что закон свежий, и команда еще не до всех дошла. Оператор должен маркировать все звонки. Более того, компания сама должна сказать оператору, кто она. А если просто звонят и начинают вылавливать у человека информацию, то это уже преступление с использованием мобильной связи. Бороться с этим должны операторы – они знают обо всех, кто работает в их сети. Получая лицензию, оператор берет на себя обязательство содействовать. Но для помощи в борьбе с такими звонками надо не стесняться подать сигнал, для этого есть Минцифры, ФАС. Потому что просто бросить трубку и нагрубить – проще всего. Так что это общая задача и операторов, и абонентов. Мы бороться не должны, но можем информировать», - подытожил он.
Ранее президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), политолог Евгений Минченко в беседе с НСН заявил, что если большая часть ограничений, связанных с обязательной маркировкой звонков, сохранится, то неизбежно вырастет онлайн-социология, а вот опросы в общественных местах не будут решением проблемы.
