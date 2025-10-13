Абоненты должны не бояться сами информировать о холодных немаркированных звонках с опросами, которые им поступают, так как таким образом они приближают наказание для этих компаний за нарушение закона. Об этом НСН рассказал редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

Некоторые call-центры научились обходить закон по маркировке звонков от компаний, который вступил в силу с 1 сентября 2025 года. Теперь россиянам названивают без оповещения спама, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники. Букштейн заверил, что это продлится недолго, так как эти компании обязательно ждут штрафы и лишение лицензий.