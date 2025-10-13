Стоимость золота впервые в истории превысила $4100

В частности, по состоянию на 13:49 мск 13 октября цена декабрьского фьючерса на драгметалл выросла на 0,75% - до 4 100,6 доллара.

Как пишет RT, максимальнум по итогам торгов составил 4 103,81 доллара

Спустя некоторое время стоимость золота замедлила рост, снизившись до 4 097,3 доллара за тройскую унцию.

Ранее стоимость биткоина впервые с 24 июня упала ниже 105 тысяч долларов - до 104 764 тысячи долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

