Стоимость золота впервые в истории превысила $4100
Биржевая стоимость золота впервые в истории превысила отметку в 4 100 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на нью-йоркской бирже Comex.
В частности, по состоянию на 13:49 мск 13 октября цена декабрьского фьючерса на драгметалл выросла на 0,75% - до 4 100,6 доллара.
Как пишет RT, максимальнум по итогам торгов составил 4 103,81 доллара
Спустя некоторое время стоимость золота замедлила рост, снизившись до 4 097,3 доллара за тройскую унцию.
Ранее стоимость биткоина впервые с 24 июня упала ниже 105 тысяч долларов - до 104 764 тысячи долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
