СНГ и ОАЭ: Куда едут россияне на концерты любимых звезд
Билеты на концерт Limp Bizkit можно купить в России от 6 до 11 тысяч рублей, сказал в эфире НСН Энрико Мазавришвили, а Евгений Финкельштейн объяснил, почему звезды предпочитают Европу Армении с Казахстаном.
Россияне в 2025 году чаще всего покупали билеты на концерты мировых звезд, проходящие в странах СНГ и ОАЭ, сообщил в интервью НСН директор по развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, а владелец билетного оператора «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн посоветовал меломанам ехать в Европу.
Ранее сообщалось, что в Центральной Азии нередко проходят концерты западных звезд. Кроме того, в числе хедлайнеров сентябрьского фестиваля Park Live в Казахстане оказались Робби Уильямс и Мэрилин Мэнсон. Мазавришвили подтвердил, что их выступления оказались в топе зарубежных выездов российских фанатов.
«Мы видим заметный интерес россиян к концертам за границей. Люди стремятся посетить выступления любимых артистов, которые не всегда приезжают в Россию. Среди популярных направлений — страны СНГ, а также события в других странах, например, ОАЭ. Среди артистов и мероприятий, которые вызывают интерес у россиян в этом году, можно выделить Дженнифер Лопес, Limp Bizkit, Тиля Линдеманна и фестиваль Park Live, куда приедут такие мировые артисты как Робби Уильямс, Мэрилин Мэнсон, Алан Вокер и другие. Такие концерты привлекают внимание благодаря популярности исполнителей и уникальности мероприятий», - отметил он.
При этом Мазавришвили подтвердил, что такие билеты можно купить, использую российские карты, назвав их примерную стоимость.
«На "Яндекс Афише" можно купить билеты на концерты зарубежных артистов в этих странах через российские банковские карты. Что касается стоимости посещение концерта любимого артиста за границей, она может быть разной. Например, цена билета на танцпол на концерт Limp Bizkit начинается от 6100 рублей, а в фан-зону — от 10 600 рублей, не считая стоимости перелёта. Однако многие поклонники готовы потратить такие суммы, чтобы увидеть выступление кумира вживую», - подчеркнул собеседник НСН.
Со своей стороны, Евгений Финкельштейн отметил, что зарубежные звезды редко включают в свои туры страны бывшего СНГ.
«Если говорить про сегодняшнюю ситуацию и ближнее зарубежье, такое как Казахстан или Армения, это все рассчитано в основном на русских туристов. Местное население не такое платежеспособное. Самим же артистам легче долететь до Европы, чем ехать в Казахстан, поскольку там нет такого света, таких райдеров, да и шоу не такого уровня. Это точно не туринговая история», - объяснил глава корпорации PMI.
В пресс-службе компании «МТС Live» сообщили НСН, что не продают билеты на концерты за рубежом.
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников ранее заявил НСН, что американский шок-рокер Мерилин Мэнсон не откажется от участия в фестивале Park Live в Казахстане из-за его «российских корней». В 2024 году, когда этот фестиваль назывался Yandex Park Live, от участия в нем в последний момент отказалась британская рок-группа Placebo, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
