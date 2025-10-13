«Союзников нет»: «Недобитый» ХАМАС пойдет на уступки ради выживания
Все, кто поддерживал палестинских радикалов из ХАМАС, крайне ослаблены, так что движение будет искать компромиссы, однако речь о его полном уничтожении даже не стоит, заявил НСН Борис Долгов.
ХАМАС сейчас будет вынужден пойти на уступки в рамках «мирного плана» главы США Дональда Трампа ради своего выживания, так как организация осталась фактически без поддержки союзников. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламский исследований Борис Долгов.
13 октября в секторе Газа состоялся обмен захваченных два года назад палестинскими радикалами из ХАМАС заложников на заключенных из израильских тюрем. В результате двух этапов, состоявшихся в 8:00 и 10:00 мск, были освобождены 20 человек. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что война в Газе «окончена». Режим прекращения огня между сторонами вступил в силу с 10 октября. Трамп также представил мирный план из 20 пунктов, который включает освобождение заложников ХАМАС и отвод израильских войск. Однако источники Financial Times говорят, что ХАМАС не хочет разоружаться, как этого в дальнейшем потребует «сделка Трампа». Долгов отметил, что у ХАМАС нет выбора.
«Вот эти 20 условий, которые поставил Трамп, и фактически ультиматум ХАМАС со стороны Израиля, говорят о том, что для ХАМАС сейчас лучшим вариантом было бы принять и их, и перемирие. Ситуация на Ближнем Востоке и баланс сил изменились не в пользу Палестинского национального движения и тех, кто поддерживал его. Значительно ослаблен Иран, не существует режима Башара Асада. Значительно ослаблена «Хезболла», погибли часть руководителей боевиков. То есть ХАМАС оказался практически без союзников в противостоянии с Израилем. Так что, чтобы сохранить в какой-то степени свою организацию, им необходимо пойти на это соглашение. Хотя известно, что ХАМАС не соглашается с такими условиями, как полное разоружение и роспуск. На мой взгляд, соглашение все-таки будет соблюдаться», - рассказал он.
При этом собеседник НСН не исключает, что палестинские радикалы «встанут на дыбы», а Израиль в свою очередь может любое неверное движение от ХАМАС посчитать поводом для возобновления боевых действий.
«Хотя среди ХАМАС есть радикалы, которые могут не пойти на это даже при условии, что часть руководства согласится с этим. Там до сих пор есть и спящие ячейки, и группы, которые действуют на территории сектора Газа. Боевой потенциал ХАМАС ослаблен, но не уничтожен. И Израиль также может в случае какого-то инцидента использовать его для того, чтобы продолжать военные действия и полностью уничтожить ХАМАС», - предположил он.
Тем не менее, давление от США и безвыходная ситуация для ХАМАС могут все же заставить соглашение действовать.
«Для США важно, чтобы это соглашение действовало. И вот это влияние США и поддержка Израиля дают возможность предполагать, что это соглашение все-таки будет действовать. Возможно, будет найден какой-то компромисс, то есть частичное разоружение и оставление каких-то отрядов. Но это вопрос уже детальных переговоров. На мой взгляд, ХАМАС все-таки пойдет на какие-то уступки. План Трампа не предполагает полного решения палестинской проблемы, поэтому полностью уничтожить ХАМАС Израилю вряд ли удастся», - подытожил он.
В понедельник, 13 октября Трамп заявил, что ХАМАС согласилось сложить оружие в рамках договоренности о прекращении военных действий в секторе Газа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
