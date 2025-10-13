ХАМАС сейчас будет вынужден пойти на уступки в рамках «мирного плана» главы США Дональда Трампа ради своего выживания, так как организация осталась фактически без поддержки союзников. Об этом НСН рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламский исследований Борис Долгов.

13 октября в секторе Газа состоялся обмен захваченных два года назад палестинскими радикалами из ХАМАС заложников на заключенных из израильских тюрем. В результате двух этапов, состоявшихся в 8:00 и 10:00 мск, были освобождены 20 человек. Президент США Дональд Трамп уже заявил, что война в Газе «окончена». Режим прекращения огня между сторонами вступил в силу с 10 октября. Трамп также представил мирный план из 20 пунктов, который включает освобождение заложников ХАМАС и отвод израильских войск. Однако источники Financial Times говорят, что ХАМАС не хочет разоружаться, как этого в дальнейшем потребует «сделка Трампа». Долгов отметил, что у ХАМАС нет выбора.