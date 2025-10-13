Рекордные цены заставили россиян меньше пить кофе
Вместо отказа от кофе часть его любителей перешла на более дешевые сорта, а часть – стала пить меньше, сказал в эфире НСН Рамаз Чантурия.
Высокие цены на кофе в России не будут падать в ближайший год, при этом люди не отказываются от своего любимого напитка, заявил в интервью НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.
По данным Росстата, стоимость растворимого кофе в России в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм на фоне роста мировых цен и американских пошлин. Чантурия подтвердил рост цен, отметив, что россиян это не пугает, и они продолжают пить кофе.
«Пока спрос на кофе в России сохраняется на достаточно высоком уровне и нет причин говорить о каком-то существенном изменении тренда на потребление кофе. При этом происходит определенная оптимизация со стороны разных потребительских групп: кто-то выбирает более демократичную продукцию по цене, кто-то сокращает число выпиваемых в течение дня чашек, но какого-то глобального, кардинального изменения в потребительских предпочтениях мы пока не заметили», - отметил глава «Росчайкофе».
При этом он предупредил, что пока кофе дешеветь не будет.
«В ближайший год мы точно будем жить в условиях высоких цен на кофе, надеяться на их снижение не стоит. За счет чего они могут уменьшиться? В первую очередь, для этого должны резко упасть цены на кофе на мировых рынках. Кроме того, надо, насколько это возможно, сохранять стабильный курс рубля к доллару, чтобы этот фактор не включался в рублевую цену. Нужно стремиться к снижению ставки рефинансирования, потому что это влияет на стоимость кредитов, которые используются производителями. Если нам удастся отсрочить на несколько месяцев внедрение обязательной маркировки, это также даст определенный стабилизирующий эффект, потому что производителям не придется в авральном режиме изыскивать средства», - разъяснил Чантурия.
Он также объяснил, как формируется цена на кофе в России.
«Стоимость кофе по всему миру в последнее время значительно выросла из-за качественного изменения его потребления. Из-за экономического роста в Юго-Восточной Азии, Китае, Индонезии, Филиппинах, в этих густонаселенных странах выросло его потребление. Большая часть кофе, который продается в нашей стране, перерабатывается на территории России, и здесь, в рублевой зоне возникают различные факторы, влияющие на себестоимость: тарифы на энергетику, инфляция, рост зарплат, стоимость обслуживания кредитов, процесс подготовки к внедрению обязательной маркировки. Все это приводит к тому, что отпускная стоимость кофе у производителей растет, а дальше идет розничное звено. Причины, по которым розничная торговля делает те или иные наценки, зависят от их экономических реалий», - заключил собеседник НСН.
Врач-диетолог Анна Белоусова ранее объяснила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как правильно пить кофе.
