Высокие цены на кофе в России не будут падать в ближайший год, при этом люди не отказываются от своего любимого напитка, заявил в интервью НСН глава ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия.

По данным Росстата, стоимость растворимого кофе в России в сентябре превысила 4 тысячи рублей за килограмм на фоне роста мировых цен и американских пошлин. Чантурия подтвердил рост цен, отметив, что россиян это не пугает, и они продолжают пить кофе.