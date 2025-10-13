Спрос на услуги белых хакеров особенно вырос после принятия закона об ужесточении ответственности за утечку персональных данных, теперь компании тратят на это миллионы. Об этом НСН рассказал директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) Николай Комлев.

Корпорация Apple ранее пообещала выплатить миллионы долларов за обнаруженные уязвимости в работе собственных систем, пишет портал Engadget. Компания обновила свою программу поиска уязвимостей Security Bounty и повысила размер вознаграждения с $1 млн до $2 млн. Причем за поиск особо значимых системных брешей Apple может повысить награду до $5 млн. Комлев отметил, что компании часто думают о защите данных лишь после внедрения новой системы.