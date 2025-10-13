Главреду Baza Трифонову продлили срок домашнего ареста

Главреду Telegram-канала Baza Глебу Трифонову продлили срок домашнего ареста. Как сообщает РИА Новости, соответствующее решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Арам Габрелянов купил Telegram-канал Baza

Уточняется, что Трифонов, обвиняемый в даче взяток группой лиц сотрудникам полиции, останется под домашним арестом до 20 декабря. Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия.

На заседании адвокаты журналиста ходатайствовали о назначении запрета определённых действий. Суд от изменения меры пресечения отказался.

Ранее суд отправил под домашний арест продюсера Telegram-канала BazaТатьяну Лукьянову, которая является фигуранткой указанного уголовного дела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ЖурналистыДомашний АрестСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры