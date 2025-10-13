Главреду Baza Трифонову продлили срок домашнего ареста

Собянин открыл новый Дворец бракосочетания на северо-западе Москвы Столица представит IТ-проекты на международной выставке технологий Gitex Global ДТП с четырьмя машинами произошло на Кутузовском проспекте На ВДНХ завершена реставрация росписи на заборе Лахмана Дождь с мокрым снегом вновь ожидается в столичном регионе в ночь на 14 октября