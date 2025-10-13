Локализовывать рынок такси необходимо поэтапно, в том числе создать вместительный автомобиль для перевозки семьи с багажом и ввести меры стимулирования для таксопарков, заявили НСН депутаты Госдумы Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев.

Стало известно, что 81% водителей и 60% пассажиров не одобряют закон о локализации автомобилей такси. Водители недовольны низким качеством отечественных авто (43%) и их недостаточным комфортом (29%), а также финансовыми издержками, говорится в исследовании ИНСОМАР. Таксисты со своей стороны предлагают провести пилотный проект в одном регионе, снизить стоимость локализованных авто, ограничить локализованные авто в такси долей и расширить их перечень. Депутаты предложили пока оставить в покое самозанятых таксистов.

«На локализованные машины сначала нужно перейти автопаркам, а самозанятых, которые подрабатывают на своих машинах, стоит оставить в покое. Для россиянина, особенно если брать такие регионы, как Урал, Сибирь, Западная Сибирь, Дальний Восток, машина - это член семьи: на ней ездят и на охоту, и на рыбалку, и на дачу, и детей отвозят в школу. Каждый подбирает технику под набор необходимых перевозок. Очень важен объем перевозки плюс выносливость авто, это не в городе кататься. Поэтому закон должен касаться в первую очередь именно профессиональных таксистов, автопарков, они в основном находятся в крупных городах с нормальными дорогами и сервисом. Там наши машины, та же удлиненная Lada Vestа, могут работать и достаточно успешно конкурировать. Это более миллиона машин по стране, и этого вполне достаточно, для того чтобы загрузить и завод “Москвич”», - считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.

По его словам, российский автопром также должен озаботиться производством супервместительного автомобиля для использования в таксоперевозках.