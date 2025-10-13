Затронет не всех: В Госдуме пообещали сделать локализацию такси выгодной
Депутаты Госдумы заявили НСН, что локализация автомобилей такси должна происходить поэтапно, а автопроизводителям нужно задуматься о создании вместительной машины.
Локализовывать рынок такси необходимо поэтапно, в том числе создать вместительный автомобиль для перевозки семьи с багажом и ввести меры стимулирования для таксопарков, заявили НСН депутаты Госдумы Сергей Лисовский и Дмитрий Гусев.
Стало известно, что 81% водителей и 60% пассажиров не одобряют закон о локализации автомобилей такси. Водители недовольны низким качеством отечественных авто (43%) и их недостаточным комфортом (29%), а также финансовыми издержками, говорится в исследовании ИНСОМАР. Таксисты со своей стороны предлагают провести пилотный проект в одном регионе, снизить стоимость локализованных авто, ограничить локализованные авто в такси долей и расширить их перечень. Депутаты предложили пока оставить в покое самозанятых таксистов.
«На локализованные машины сначала нужно перейти автопаркам, а самозанятых, которые подрабатывают на своих машинах, стоит оставить в покое. Для россиянина, особенно если брать такие регионы, как Урал, Сибирь, Западная Сибирь, Дальний Восток, машина - это член семьи: на ней ездят и на охоту, и на рыбалку, и на дачу, и детей отвозят в школу. Каждый подбирает технику под набор необходимых перевозок. Очень важен объем перевозки плюс выносливость авто, это не в городе кататься. Поэтому закон должен касаться в первую очередь именно профессиональных таксистов, автопарков, они в основном находятся в крупных городах с нормальными дорогами и сервисом. Там наши машины, та же удлиненная Lada Vestа, могут работать и достаточно успешно конкурировать. Это более миллиона машин по стране, и этого вполне достаточно, для того чтобы загрузить и завод “Москвич”», - считает заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергей Лисовский.
По его словам, российский автопром также должен озаботиться производством супервместительного автомобиля для использования в таксоперевозках.
«Нужно, чтобы это была семейная машина, определенного размера. В нее должны уместиться муж, жена и двое детей, плюс багаж. Плюс обязательное наличие детского кресла, а то и двух. То есть для того, чтобы комфортно обслуживать наших граждан, нужна специальная машина или модификация какой-то из существующих машин под такси», - добавил депутат.
Кроме того, Лисовский не исключил, что локализованные авто в такси можно было бы ограничить какой-то долей, однако в этом случае отследить выполнение правила будет сложно.
«Надо найти методы стимулирования и автопарков, и таксопарков, и граждан, чтобы они пользовались этими машинами. Возможно, начислять какие-то бонусы. Такие программы достаточно легко разработать, просто этим надо заниматься. Ну и обязательно, чтобы у нас все чиновники ездили на российских машинах, это огромный автопарк. Чиновникам самим надо проявить волю», - добавил Лисовский.
С тем, что для автомобилей такси должны быть особые стандарты , а для таксопарков поддержка, согласен и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
«Если бы 15 лет назад вы сказали, что в России будут только отечественные трамваи, троллейбусы, автобусы и электробусы, вас бы подняли на смех, сказали бы, что они плохие, а иностранные хорошие. А теперь общественный транспорт в России один из лучших в мире. То же самое произойдет и с такси. Но для этого нужны стандарты для автомобилей такси. В этих машинах должно быть много места для семьи из 4-5 человек и багажа, должны быть детские кресла. Работу над этими стандартами для автомобилей начали. Уверен, что в ближайшее время будет поддержка и пассажиров, и водителей. Меры нужны, но надо делать это правильно и разумно», - сказал парламентарий.
В период локализации цены на автомобили для таксопарков могли бы снизить прямые договоры между агрегатором такси и производителем автомобиля, рассказал ранее в пресс-центре НСН председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.
