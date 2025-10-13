Актер Валерий Николаев попал в список угрожающих нацбезопасности Украины

Причиной, по которой российский артист был включён в данный перечень, стал снятый им документальный фильм «Чтобы знали», посвящённый участникам специальной военной операции.

В украинском ведомстве обвинили Николаева в активной пропагандистской деятельности и поддержке политики российских властей.,

Ранее в список лиц, которые якобы создающих угрозу нацбезопасности Украины, попал российский актёр Юрий Колокольников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

