Актер Валерий Николаев попал в список угрожающих нацбезопасности Украины
Звезда сериала «День рождения Буржуя» актёр Валерий Николаев попал в список лиц, якобы создающих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского Минкульта.
Причиной, по которой российский артист был включён в данный перечень, стал снятый им документальный фильм «Чтобы знали», посвящённый участникам специальной военной операции.
В украинском ведомстве обвинили Николаева в активной пропагандистской деятельности и поддержке политики российских властей.,
Ранее в список лиц, которые якобы создающих угрозу нацбезопасности Украины, попал российский актёр Юрий Колокольников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Иммунолог рассказал, как будет действовать вакцина от аллергии на березу
- Россиян предупредили, что злоупотребление кофе провоцирует варикоз
- Абонентов призвали сообщать о холодных немаркированных звонках
- Рекордные цены заставили россиян меньше пить кофе
- Актер Валерий Николаев попал в список угрожающих нацбезопасности Украины
- Стоимость золота впервые в истории превысила $4100
- Миллионы на «дыры»: Сколько компании РФ потратили на белых хакеров
- Главреду Baza Трифонову продлили срок домашнего ареста
- Затронет не всех: В Госдуме пообещали сделать локализацию такси выгодной
- «Союзников нет»: «Недобитый» ХАМАС пойдет на уступки ради выживания
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru