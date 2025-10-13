Россиян предупредили, что злоупотребление кофе провоцирует варикоз

Он пояснил, что содержащийся в напитке кофеин приводит к сужению кровеносных сосудов. Однако при употреблении не более трёх чашек кофе в день проблемы обычно не возникают.

«Если же пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей», — указал эксперт.

Умнов добавил, что стенки вен не обладают достаточной упругостью, что также способствует появлению и углублению варикоза.

Ранее международная группа ученых установила, что у людей, выпивающих по 2-3 чашки кофе и 3-5 порций чая в день, риск инсульта и деменции ниже, чем у тех, кто не употребляет эти напитки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

