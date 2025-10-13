Россиян предупредили, что злоупотребление кофе провоцирует варикоз

Развитию варикозного расширения вен может способствовать чрезмерное употребление кофе. Об этом NEWS.ru заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов.

Он пояснил, что содержащийся в напитке кофеин приводит к сужению кровеносных сосудов. Однако при употреблении не более трёх чашек кофе в день проблемы обычно не возникают.

«Если же пить кофе как воду, возможно развитие не только артериальной гипертонии, но и варикозного расширения вен нижних конечностей», — указал эксперт.

Умнов добавил, что стенки вен не обладают достаточной упругостью, что также способствует появлению и углублению варикоза.

Ранее международная группа ученых установила, что у людей, выпивающих по 2-3 чашки кофе и 3-5 порций чая в день, риск инсульта и деменции ниже, чем у тех, кто не употребляет эти напитки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

