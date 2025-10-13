В России каждый десятый человек сталкивается с аллергией на пыльцу растений, примерно половина из них страдает именно от пыльцы березы. На частотность заболевания влияет регион проживания и экологическая среда, рассказал НСН аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало рекомбинантную аллерговакцину для профилактики и лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии. Сейчас вакцина проходит клинические испытания, передает РИА Новости.

«Вакцина поможет не всем, потому что панацеи не бывает, и будет определенный процент людей, надеюсь, очень маленький, на которых не подействует. Конструкция вакцины будет действовать достаточно активно через иммунную систему и вызывать нормальный иммунитет против пыльцы, как у всех здоровых людей. Вакцина рекомбинантная, то есть там кроме самого аллергокомпонента есть еще иммуномодулирующий компонент, который усиливает иммунный ответ», - пояснил Болибок.