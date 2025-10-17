Страны ЕС смогут выдать разрешение на полет Путина в Будапешт

Каждое государство-член Европейского союза может самостоятельно разрешить пролет, взлет или посадку самолета президента России Владимира Путина, если это будет сочтено необходимым. Об этом сообщила РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.

Она подчеркнула, что Евросоюз также не вводил ограничений на поездки российского лидера или главы МИД Сергея Лаврова. По словам Хиппер, государства-члены могут принимать подобные решения, если они «соответствуют целям правил ЕС» или необходимы «в гуманитарных или иных оправданных целях».