Страны ЕС смогут выдать разрешение на полет Путина в Будапешт
Каждое государство-член Европейского союза может самостоятельно разрешить пролет, взлет или посадку самолета президента России Владимира Путина, если это будет сочтено необходимым. Об этом сообщила РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер.
Она подчеркнула, что Евросоюз также не вводил ограничений на поездки российского лидера или главы МИД Сергея Лаврова. По словам Хиппер, государства-члены могут принимать подобные решения, если они «соответствуют целям правил ЕС» или необходимы «в гуманитарных или иных оправданных целях».
Комментарий прозвучал на фоне подготовки к переговорам Путина и президента США Дональда Трампа, которые, как ожидается, состоятся в Будапеште в ближайшие недели.
Накануне президенты провели телефонный разговор, ставший одним из самых продолжительных с начала года. Среди тем обсуждения была ситуация на Украине. По итогам беседы Трамп подтвердил, что намерен встретиться с российским лидером лично в столице Венгрии, передает «Радиоточка НСН».
