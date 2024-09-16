Группа «Ленинград» анонсировала концерты в Таиланде и на Бали

Отмечается, что в январе Сергей Шнуров и его коллектив устроят шоу на Пхукете в районе Банг Тао, а затем пройдёт «главное музыкальное событие сезона - возвращение группы «Ленинград» на Бали».

«Это событие станет самым ярким концертом сезона на Бали, предлагая уникальное сочетание музыкального фестиваля, потрясающего звука и комфорта высокого уровня», - заявили музыканты.

Ранее 9-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Сергея Шнурова 50 млн рублей, выплаченных музыканту авансом за несостоявшийся в 2023 году концерт в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

