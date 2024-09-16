Группа «Ленинград» анонсировала концерты в Таиланде и на Бали
Группа «Ленинград» в своём Telegram-канале анонсировала выступления в Таиланде и в Индонезии, которые запланированы на начало 2025 года.
Отмечается, что в январе Сергей Шнуров и его коллектив устроят шоу на Пхукете в районе Банг Тао, а затем пройдёт «главное музыкальное событие сезона - возвращение группы «Ленинград» на Бали».
«Это событие станет самым ярким концертом сезона на Бали, предлагая уникальное сочетание музыкального фестиваля, потрясающего звука и комфорта высокого уровня», - заявили музыканты.
Ранее 9-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Сергея Шнурова 50 млн рублей, выплаченных музыканту авансом за несостоявшийся в 2023 году концерт в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru