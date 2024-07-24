«Без компромиссов»: Продюсер Финкельштейн раскрыл детали отмены концертов Шнурова
Евгений Финкельштейн в эфире НСН назвал «странными» обвинения организаторов концертов в непрофессионализме, напомнив Сергею Шнурову, как себя вели после отмены концертов музыканты Depeche Mode и The Rolling Stones.
Отказ лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова возвращать аванс за отмененные концерты в «Лужниках» и на «Газпром Арене» является беспрецедентным случаем, заявил в интервью НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Стадионные концерты Шнурова в двух столицах должны были состояться осенью 2023 года, но организаторы не получили согласование от городских властей. Музыкант получил авансом 90 млн рублей за «Лужники» и 50 млн рублей за «Газпром Арену», но отказался возвращать эти деньги, вследствие чего начался судебный процесс между его агентом и организаторами концертов, компанией «Артлайф», которая входит в структуры Финкельштейна.
«Мы не можем говорить, что именно повлияло на решение города, будь то жалобы людей в мэрию Москвы на распространение многочисленных матов, или же иные причины, о которых мы можем только догадываться. Мы делаем свою работу и за 30 лет нашей деятельности нас впервые обвинили в непрофессионализме. Это очень странно, потому что мы самая крупная компания, которая провела в стране десятки тысяч концертов. В их числе, например, выступления Madonna, Depeche Mode, The Rolling Stones, Lady Gaga, Пола Маккартни. Нас как промоутеров, Соловьеву и Финкельштейна, знает каждый на рынке. Мы разговаривали и с городом, и с администрацией, просили некие компромиссы, но на компромиссы никто не шел. С уверенностью могу сказать, что никакие другие промоутеры на рынке также не смогли бы согласовать эти концерты», - сказал Финкельштейн.
При этом он назвал гонорары Шнурова завышенными, а идущий сейчас судебный процесс нонсенсом.
«Было большое количество переносов и отмен концертов, например, отменялось выступление The Rolling Stones, Aerosmith, Depeche Mode и т.д., но, чтобы артист отказался возвращать гонорар за несыгранные концерты - я встречаюсь с таким впервые. Гонорары артиста (140 млн рублей за концерт в Москве и 100 млн рублей за концерт в Санкт-Петербурге) и так были очень высокими. Но мы не могли ждать судебных решений и приняли решение возвращать людям деньги», - заключил собеседник НСН.
Генеральный директор агентства «Артлайф» Ольга Кузнецова ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что организаторы концерта Шнурова, который должен был состояться в «Лужниках» 16 сентября 2023 года, трижды обращались к властям Москвы за разрешением, но так и не получили «ни согласия, ни отказа». При этом она напомнила, что лидер группы «Ленинград» ранее публично вступал в конфронтацию с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
Со своей стороны, агент Шнурова хочет отсудить вторую часть гонорара за несостоявшийся концерт в Москве. В ходе судебного процесса сторона музыканта утверждала, что организаторы концерта в «Лужниках» неправильно его согласовывали.
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