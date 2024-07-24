«Без компромиссов»: Продюсер Финкельштейн раскрыл детали отмены концертов Шнурова

Генеральный директор агентства «Артлайф» Ольга Кузнецова ранее говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что организаторы концерта Шнурова, который должен был состояться в «Лужниках» 16 сентября 2023 года, трижды обращались к властям Москвы за разрешением, но так и не получили «ни согласия, ни отказа». При этом она напомнила, что лидер группы «Ленинград» ранее публично вступал в конфронтацию с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Со своей стороны, агент Шнурова хочет отсудить вторую часть гонорара за несостоявшийся концерт в Москве. В ходе судебного процесса сторона музыканта утверждала, что организаторы концерта в «Лужниках» неправильно его согласовывали.

