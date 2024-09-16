Шнуров проиграл суд на 50 млн рублей за отмененный концерт в Петербурге

9-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы о взыскании с Сергея Шнурова 50 млн рублей, выплаченных музыканту авансом за несостоявшийся в 2023 году концерт в Санкт-Петербурге.

Таким образом, апелляционная жалоба лидера группы «Ленинград» и его агента оставлена без удовлетворения, следует из материалов суда.

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16 сентября 2023 года должен был состояться концерт Шнурова в «Лужниках», однако это выступление отменили из-за отсутствия соответствующего разрешения от городских властей. После этого начались судебные тяжбы между представителями музыканта и организаторами концерта, компанией «Артлайф».

Выяснилось, что за концерт в «Лужниках» Шнурову должны были заплатить 140 млн рублей, из которых 90 млн рублей он получил авансом. Кроме того, в середине октября 2023 года должен был состояться концерт Шнурова на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, за который музыкант получил авансом 50 млн рублей (полный гонорар должен был составить 100 млн рублей). Это выступление также не состоялось.

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что организаторы концертов Шнурова в «Лужниках» и на «Газпром-Арене» уже выиграли у музыканта три суда и надеются поставить точку в этой истории.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Арбитражный СудЛенинградСергей Шнуров

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