Новый релиз группы «Кино» включает 12 композиций из раннего периода коллектива, в большинстве своем знакомых публике по альбомам «Начальник Камчатки» (1984) и «Неизданные песни» (1992). Как уточнял гитарист коллектива Юрий Каспарян, в альбоме «Молнии Индры» собраны не самые известные песни. Ступников заявил, что новые аранжировки помогут слушателям открыть их для себя.

«Возрожденная группа "Кино", несмотря на весь скептицизм людей, которые сомневались, что она может существовать без фронтмена, доказала свою состоятельность. Любая работа коллектива – со вкусом, чувством меры, профессионализмом, с большим уважением к первоисточнику. Новый альбом - не исключение. Представлены песни, которые знакомы поклонникам, но не находились в числе лучших. Тот, кто неглубоко погружался в творчество "Кино", благодаря новому альбому откроет для себя эти песни. Поклонники, которые знают эти песни, очень порадуются обновленному звучанию. Цой давно достиг в нашей музыке такого феноменального статуса, что ему никакие катаклизмы не страшны. Даже при общем снижении интереса к року, к Цою интерес все равно не снижается. Просто люди, которые, возможно, недостаточно глубоко его знали, еще больше его полюбят из-за этих песен», - допустил он.