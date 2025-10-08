Голос Кинчева на фоне: Чем удивит новый альбом группы «Кино»
Музыканты группы «Кино» провели большую косметическую работу над аранжировками уже знакомых песен, сказал НСН Ступников.
Фанаты группы «Кино» найдут в новом альбоме пасхалки помимо новых интересных аранжировок, заявил НСН музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Новый релиз группы «Кино» включает 12 композиций из раннего периода коллектива, в большинстве своем знакомых публике по альбомам «Начальник Камчатки» (1984) и «Неизданные песни» (1992). Как уточнял гитарист коллектива Юрий Каспарян, в альбоме «Молнии Индры» собраны не самые известные песни. Ступников заявил, что новые аранжировки помогут слушателям открыть их для себя.
«Возрожденная группа "Кино", несмотря на весь скептицизм людей, которые сомневались, что она может существовать без фронтмена, доказала свою состоятельность. Любая работа коллектива – со вкусом, чувством меры, профессионализмом, с большим уважением к первоисточнику. Новый альбом - не исключение. Представлены песни, которые знакомы поклонникам, но не находились в числе лучших. Тот, кто неглубоко погружался в творчество "Кино", благодаря новому альбому откроет для себя эти песни. Поклонники, которые знают эти песни, очень порадуются обновленному звучанию. Цой давно достиг в нашей музыке такого феноменального статуса, что ему никакие катаклизмы не страшны. Даже при общем снижении интереса к року, к Цою интерес все равно не снижается. Просто люди, которые, возможно, недостаточно глубоко его знали, еще больше его полюбят из-за этих песен», - допустил он.
Как уточнил собеседник НСН, в прошлом уже предпринимались попытки придать новое звучание группе «Кино». Новый же альбом скорее отражает, как мог бы звучать коллектив в настоящем времени.
«Питерский музыкант Рикошет (Александр Аксенов) был женат на Марьяне Цой, вдове Виктора Цоя. Он представил сборник ремейков "Виктор Цой. Печаль". Рикошет глубоко понимал первоисточник, делал электронное звучание. Отличие новой работы "Кино" в том, что электроника здесь строго дозирована. Эти песни сделаны так, как действительно могли бы звучать сегодня, будь Виктор Робертович живым. С учетом всех новых музыкальных веяний, технологий, аранжировки бы с годами обновлялись. Аналогично группы «Алиса» и «Калинов мост» сегодня иначе исполняют свои песни. Аранжировки вроде те же, но они обросли мясом и сами музыканты заматерели. Песни в хорошем смысле кажутся немного другими, более мощными по подаче и виртуозными по звучанию. В новом альбоме «Кино» проведена больше косметическая работа, осовременивание песен. Это действительно очень удачно и органично», - заявил музыкальный обозреватель.
По словам Ступникова, помимо интересных аранжировок фанаты группы найдут в новом альбоме и пасхалки.
«Например, в песне "Транквилизатор" есть строчка: "Я выхожу из парадной, я экспериментатор". Голос на заднем плане кричит "Экспе, экспе". Это цитаты из песни «Алисы» "Экспериментатор", и она появилась не на пустом месте. Действительно, существует видео, когда на совместных квартирниках Цой пел эту песню, а Кинчев подпевал. Получился оммаж действующих музыкантов «Кино» тем временам и сотрудничеству Кинчева с Цоем. Это интересные вещи для узкого круга, которые дают свои понять, что творчество группы "Кино" находится в надежных руках, и никакой отсебятины допущено не будет», - подчеркнул он.
Ранее музыкальный критик Илья Легостаев заявил «Радиоточке НСН», что музыканты группы «Кино» лучше других знают, как можно было бы усилить звучание уже выпущенных песен с учетом современных технических возможностей.
