В Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Монумент установили недалеко от дома, где он когда-то жил. Скульптура изображает режиссера, который сидит в пустом трамвае. Это точная копия вагона, на котором Данила Багров уходил от погони в фильме «Брат». Внутри трамвая разместили множество символических деталей: свитер Данилы Багрова, постеры фильмов, афиши свердловских рок-групп. Как заметил Бегунов, памятники нечасто становятся местом паломничества фанатов.

«Если все сложится, может, ажиотаж там и будет, но это редкость – когда памятник поставили и все к нему пошли. Это дело такое, тут звезды должны сойтись. Есть, к примеру, прекрасный Арбат, где появилась внезапно стена Цоя. Когда у нас был Чемпионат мира по футболу, какое-то неприметное кафе вдруг превратилось в культовое место для болельщиков. В другое время туда, может быть, никто и не пошел бы, но все как-то сложилось. У Леши Балабанова специфическая аудитория в основном. Они уже ленивые, вряд ли пойдут», - сказал он.