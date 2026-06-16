Ленивые фанаты? Гитарист «Чайфа» оценил «культовость» памятника Балабанову
Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге может стать местом паломничества фанатов режиссера, если совпадут звезды, хотя подобное – редкость, сказал НСН Владимир Бегунов.
Как правило, места притяжения фанатов возникают спонтанно, но при стечении обстоятельств монумент Алексею Балабанову может стать местом паломничества, заявил в беседе с НСН гитарист рок-группы «Чайф» Владимир Бегунов.
В Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи открыли памятник режиссеру Алексею Балабанову. Монумент установили недалеко от дома, где он когда-то жил. Скульптура изображает режиссера, который сидит в пустом трамвае. Это точная копия вагона, на котором Данила Багров уходил от погони в фильме «Брат». Внутри трамвая разместили множество символических деталей: свитер Данилы Багрова, постеры фильмов, афиши свердловских рок-групп. Как заметил Бегунов, памятники нечасто становятся местом паломничества фанатов.
«Если все сложится, может, ажиотаж там и будет, но это редкость – когда памятник поставили и все к нему пошли. Это дело такое, тут звезды должны сойтись. Есть, к примеру, прекрасный Арбат, где появилась внезапно стена Цоя. Когда у нас был Чемпионат мира по футболу, какое-то неприметное кафе вдруг превратилось в культовое место для болельщиков. В другое время туда, может быть, никто и не пошел бы, но все как-то сложилось. У Леши Балабанова специфическая аудитория в основном. Они уже ленивые, вряд ли пойдут», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, если современные российские режиссеры перестанут снимать исключительно сказки, возможно, им тоже когда-то установят памятник в родном городе.
«Если перестанут штамповать то, что наштамповано, перевирать сказки, наверное, до этого дойдет. В последнее время я думаю, что до многих вещей, до какой-то музыки, каких-то фильмов нужно дорасти. Я знал массу людей, которые не переносили фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Он был им неинтересен, потому что фильм черно-белый. Потом спустя время это стало культовым, ламповым, люди вдруг увидели, что за формой еще должно быть какое-то содержание», - подчеркнул музыкант.
Ранее скульптор Мейрам Баймуханов, создавший памятник режиссеру в Екатеринбурге, заявил НСН, что образ трамвая встречается почти во всех кинолентах Балабанова и может считаться отличительной деталью фильмов. Он также подчеркнул, что в монументе хотелось представить режиссера человеком, который рассуждает, видит все и собирает на пленку, а не просто сидит с камерой.
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