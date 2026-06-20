Запись была сделана тайно: Океррен использовала плеер во время концерта Цоя в Ленинграде свыше 30 лет назад. Вернувшись в Стокгольм, женщина долгие годы бережно хранила кассету в своём доме.



Теперь раритетную запись доставили из Стокгольма в Россию и перевели в цифровой формат. Услышать композицию зрители смогут в документальном фильме — его приурочили ко дню рождения Виктора Цоя, который отмечается 21 июня.



Текст песни музыкант создал ещё в 1988 году. До обнаружения кассеты эксперты полагали, что первое исполнение «Детей минут» состоялось лишь в 2010 году — тогда композицию представили Юрий Каспарян (гитарист «Кино») и Вячеслав Бутусов (фронтмен «Наутилус Помпилиус»). Находка позволила установить, что премьера песни прошла значительно раньше — на стыке 1980‑х и 1990‑х годов.

Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь «Кэш» Лобанов рассказал НСН, что коллектив победил в международном конкурсе вопреки «информационному шуму» вокруг России.

