Участники группы «Кино» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов в интервью НСН рассказали о новом альбоме коллектива и раскрыли секреты концерта в «Лужниках», который состоится летом 2026 года.

В начале октября у «Кино» вышел новый альбом под названием «Молнии Индры». Его основу составили переработки песен раннего периода группы. Каспарян рассказал, как выбирались эти песни.