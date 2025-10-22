«Тайников нет»: Группа «Кино» о новом альбоме и концерте в «Лужниках»
Многие фанаты «Кино» впервые услышат песни из альбома «Молнии Индры», сказал в эфире НСН Юрий Каспарян, а Игорь Тихомиров развеял заблуждения о голограмме Цоя на концертах.
Участники группы «Кино» Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов в интервью НСН рассказали о новом альбоме коллектива и раскрыли секреты концерта в «Лужниках», который состоится летом 2026 года.
В начале октября у «Кино» вышел новый альбом под названием «Молнии Индры». Его основу составили переработки песен раннего периода группы. Каспарян рассказал, как выбирались эти песни.
«Мы специально выбрали не очень известные песни. Наша задумка была в том, что многие услышат их в первый раз, и хотя бы часть аудитории послушает альбом как новый. Но все эти песни уже так или иначе издавались и были известны поклонникам. Так что тайников у группы нет», — отметил бессменный гитарист группы.
Он также объяснил, почему группа решила выступить в 75-тысячных «Лужниках».
«Возвращение группы на БСА — это для нас логичная и приятная рифма, группа возвращается на то же место, в том же статусе, на которых в свое время остановила свою деятельность. С точки зрения масштабов, то иногда приходит и гораздо больше людей, когда это мероприятия городского масштаба», — сказал Каспарян.
Со своей стороны, Игорь Тихомиров опроверг заблуждение, что на концертах «Кино» на сцене якобы появляется голограмма Виктора Цоя.
«Мы честно не понимаем почему кто-то думает, что мы используем голограмму. Примеров использования этой технологии на весь мир — раз, два и обчелся. По уровню качества и эмоциональной отдачи это, скорее, цирковой фокус, чем что-то, на чем можно построить двухчасовой концерт. У нас свой, можно сказать, уникальный подход, когда почти на каждую песню создан целый маленький фильм или клип. Причем, в самых разных стилях: от хроники и документалистики до трехмерной анимации», — разъяснил музыкант.
Вместе с тем Александр Титов указал на качество фонограммы голоса Виктора Цоя на новом альбоме.
«Когда мы только начали делать этот проект, то для первых концертов была большая подготовка — над голосом Виктора работало огромное количество специалистов по реставрации аудио, для некоторых песен вокал собирали буквально по кусочкам, по слогам, и все равно с некоторыми проблемами тогда мы не смогли справиться. С тех пор технологии разделения фонограммы на отдельные дорожки стали заметно лучше, так что на новом альбоме голос звучит очень хорошо. Как нам кажется, некоторые вокальные партии стало возможным по-настоящему оценить только в контексте этой новой записи», — отметил собеседник НСН.
Касаясь ситуации со «Стеной Цоя» на Арбате, продюсер группы Александр Цой сказал, что она должна оставаться местом для поклонников группы «без нашего вмешательства».
Участник группы Ay Yola Руслан Шайхитдинов ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о дебютном альбомы башкирской группы и перспективах появления у нее песен на русском языке.
