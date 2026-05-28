Ранее сообщалось, что концерт рэпера на Олимпийской арене имени Ататюрка 30 мая могут посетить более 100 тысяч человек. Управление культуры и туризма Стамбула подсчитало, что городу это принесет 100 миллионов долларов: билетные сервисы фиксируют исторический перегруз систем, пятизвездочных отели забронированы, а стоимость авиабилетов взлетела в 3-4 раза. Однако Ратников считает, что озвученные цифры завышены в несколько раз.

«Площадка вмещает 50-60 тысяч зрителей максимум. Больше, чем билетная программа не может быть на стадионе людей. Концертная конфигурация меньше вместимости стадиона, хотя у Канье Уэста шоу 360 градусов, поэтому можно считать и полную конфигурацию. Плюс, учитывая сцену, может быть до 15 тысяч человек на поле. Но это точно не 100 тысяч человек, таких стадионов в Европе нет. Даже если представить, что билеты стоят по 200 евро, это 10 млн. Считаем дальше: кроме билета на это мероприятие, на гостиницы, такси, еду, рестораны потратят еще по 500-700 евро. 700 — это потолок, потому что все стараются потратить поменьше. Но не все 50 тысяч зрителей будут приезжие. Таковых будет 20-25 тысяч. Я думаю, что в реальности при самых благоприятных расчетах концерт принесет максимум 30 млн евро. 100 млн — это слишком завышенная оценка», — отметил Ратников.

Несмотря на это, экономическая выгода для города все же ощутимая, однако Россия пока не может перенимать подобный опыт привоза крупных звезд из-за санкций, добавил собеседник НСН.

«Границы с нашей стороны открыты, если профессиональный организатор действует аккуратно, легально, последовательно и в соответствии со всеми требованиями, принятыми на нашей территории, то никаких проблем он не испытает. И даже получит поддержку со стороны властей, городских структур и так далее. Но проблема не в этом, а в том, что глобальные международные артисты опасаются сюда ехать. И это не вопрос денег, потому что для них это очень серьезно и опасно. Санкционные законы очень жесткие, просто никто из нас их не изучал, не понимает. А юристы глобальных международных артистов очень хорошо понимают и очень осторожно к этому относятся. Если кто-то из глобальных артистов американских или европейских выступают и получают деньги у подсанкционной страны, то они сильно рискуют, первое, получить адский хейт от гиперактивных активистов. Второе: их основные рынки для них могут быть закрыты, потому что они нарушили закон о санкциях и выступали в подсанкционной стране, еще получали деньги за это. Это очень серьезное нарушение, и они все этого очень боятся», — рассказал он.

Ранее промоутер Владимир Зубицкий рассказывал НСН, почему у россиян значительно вырос интерес к стадионным выступлениям музыкантам.

