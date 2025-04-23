МТС Live научит продюсеров будущего ориентироваться в сборах, трендах и именах
Глава МТС Live Янина Татарицкая призналась в эфире НСН, что ее обрадовала новая программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки...
Компания МТС Live готова поделиться опытом со студентами ведущих вузов страны, при этом при обучении музыкальному продюсированиию очень важна бизнес-составляющая, заявила в интервью НСН генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая.
Ранее НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных объявили о запуске с 1 сентября магистерской программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии». Накануне академический руководитель программы, академик РАР Сергей Горбачев объявил об официальном наборе индустриальных партнеров программы. В свою очередь Янина Татарицкая призналась, что рада появлению такой образовательной программы.
«Мы только рады, что появляются новые образовательные программы, направленные на развитие таких специалистов. Команда МТС Live готова делиться своими знаниями и работать совместно для развитие рынка. В программу по продюсированию я бы обязательно включила основы маркетинга и навыки ведения бизнеса. Это очень важно в нашей довольно непростой и быстро меняющейся индустрии, особенно для прокачки навыков у начинающих кадров. Теория и креатив — это хорошо, но практику еще никто не отменял: профессионалам важно уметь составлять сметы, ориентироваться в финансовых аспектах и правильно оцифровывать результаты. При этом важно отметить, что эти скиллы важны не только для компаний, работающих в отрасли, но и для продюсеров, которые ведут проектную деятельность, например, на фрилансе. В любом случае, без этой базы в виде знаний специалистам гораздо сложнее строить карьеру», - разъяснила генпродюсер МТС Live.
Она также рассказала о специфике работы в корпорациях, одновременно развивающих большое количество креативных направлений.
«Мы учим смотреть на любую продюсерскую задачу стратегически с точки зрения бизнес-показателей, — это касается и развития артиста, и его продвижения. В бизнесе очень важно играть в долгую: быстро отвечать на новые запросы рынка, придумывать креативные рамки и в то же время предвидеть развитие проекта на несколько лет вперед. Сегодняшний продюсер должен понимать рынок и знать, по каким законам он работает. В продюсировании одна из самых важных задач — умение ориентироваться в сборах и географии страны, быть в курсе новых имен, трендов и последних веяний в индустрии. При этом не менее важно понимание, как можно создавать тренды самому», - заключила собеседница НСН.
При этом Татарицкая рассказала, что МТС Live сейчас рассматривает различные варианты сотрудничества с культурными институциями и ведущими вузами страны.
Обучение в магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии» впервые начнется в 2025 году. По окончании обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» от НИУ ВШЭ и от РАМ имени Гнесиных.
Ранее создание новой магистерской программы поддержали VK Музыка и цифровой дистрибьютор музыкального контента Zvonko Digital. Готовность делиться своим опытом со студентами Гнесинки и ВШЭ подтвердили НСН народный артист России, знаменитый джазмен Игорь Бутман, автор и ведущий музыкального шоу LAB Антон Беляев, американский продюсер Джоанна Стингрей и многие другие представители индустрии.
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