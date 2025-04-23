Компания МТС Live готова поделиться опытом со студентами ведущих вузов страны, при этом при обучении музыкальному продюсированиию очень важна бизнес-составляющая, заявила в интервью НСН генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая.

Ранее НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных объявили о запуске с 1 сентября магистерской программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии». Накануне академический руководитель программы, академик РАР Сергей Горбачев объявил об официальном наборе индустриальных партнеров программы. В свою очередь Янина Татарицкая призналась, что рада появлению такой образовательной программы.