МТС Live научит продюсеров будущего ориентироваться в сборах, трендах и именах

Глава МТС Live Янина Татарицкая призналась в эфире НСН, что ее обрадовала новая программа двух дипломов от Вышки и Гнесинки...

Компания МТС Live готова поделиться опытом со студентами ведущих вузов страны, при этом при обучении музыкальному продюсированиию очень важна бизнес-составляющая, заявила в интервью НСН генеральный продюсер МТС Live Янина Татарицкая.

Ранее НИУ ВШЭ и РАМ им. Гнесиных объявили о запуске с 1 сентября магистерской программы двух дипломов «Продюсер в музыкальной индустрии». Накануне академический руководитель программы, академик РАР Сергей Горбачев объявил об официальном наборе индустриальных партнеров программы. В свою очередь Янина Татарицкая призналась, что рада появлению такой образовательной программы.

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«Мы только рады, что появляются новые образовательные программы, направленные на развитие таких специалистов. Команда МТС Live готова делиться своими знаниями и работать совместно для развитие рынка. В программу по продюсированию я бы обязательно включила основы маркетинга и навыки ведения бизнеса. Это очень важно в нашей довольно непростой и быстро меняющейся индустрии, особенно для прокачки навыков у начинающих кадров. Теория и креатив — это хорошо, но практику еще никто не отменял: профессионалам важно уметь составлять сметы, ориентироваться в финансовых аспектах и правильно оцифровывать результаты. При этом важно отметить, что эти скиллы важны не только для компаний, работающих в отрасли, но и для продюсеров, которые ведут проектную деятельность, например, на фрилансе. В любом случае, без этой базы в виде знаний специалистам гораздо сложнее строить карьеру», - разъяснила генпродюсер МТС Live.

Она также рассказала о специфике работы в корпорациях, одновременно развивающих большое количество креативных направлений.

«Мы учим смотреть на любую продюсерскую задачу стратегически с точки зрения бизнес-показателей, — это касается и развития артиста, и его продвижения. В бизнесе очень важно играть в долгую: быстро отвечать на новые запросы рынка, придумывать креативные рамки и в то же время предвидеть развитие проекта на несколько лет вперед. Сегодняшний продюсер должен понимать рынок и знать, по каким законам он работает. В продюсировании одна из самых важных задач — умение ориентироваться в сборах и географии страны, быть в курсе новых имен, трендов и последних веяний в индустрии. При этом не менее важно понимание, как можно создавать тренды самому», - заключила собеседница НСН.
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При этом Татарицкая рассказала, что МТС Live сейчас рассматривает различные варианты сотрудничества с культурными институциями и ведущими вузами страны.

Обучение в магистратуре «Продюсер музыкальной индустрии» впервые начнется в 2025 году. По окончании обучения выпускники получат два диплома с квалификациями «магистр» от НИУ ВШЭ и от РАМ имени Гнесиных.

Ранее создание новой магистерской программы поддержали VK Музыка и цифровой дистрибьютор музыкального контента Zvonko Digital. Готовность делиться своим опытом со студентами Гнесинки и ВШЭ подтвердили НСН народный артист России, знаменитый джазмен Игорь Бутман, автор и ведущий музыкального шоу LAB Антон Беляев, американский продюсер Джоанна Стингрей и многие другие представители индустрии.

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ФОТО: пресс-служба МТС Live | фото - Наталья Шавшина
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