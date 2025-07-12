МИД России осудил атаку ВСУ по «Белгород Арене»

Официальный представитель ведомства Мария Захарова указала на то, что киевский режим ведет борьбу с мирным населением, детьми, а также с историей и совестью.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника по спорткомплексу произошло возгорание кровли, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

