Трамп заявил о введении пошлин в 30% на товары из ЕС с 1 августа
Президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в 30% на товары из Евросоюза и Мексики с 1 августа
Президент США 9 июля ввел импортные тарифы в 50% на товары из Бразилии. В этот же день американский лидер объявил о введении ряда пошлин до 40% на импорт товаров, в том числе — из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки, которые входят в число 15 крупнейших экспортеров текстиля и одежды в США.
Через два дня Трамп также объявил о введении тарифов в 35% в отношении Канады.
Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил НСН, что вводя пошлины против стран БРИКС, Трамп хочет прежде всего ослабить влияние Китая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru