Трамп заявил о введении пошлин в 30% на товары из ЕС с 1 августа

Президент США 9 июля ввел импортные тарифы в 50% на товары из Бразилии. В этот же день американский лидер объявил о введении ряда пошлин до 40% на импорт товаров, в том числе — из Индии, Бангладеша и Шри-Ланки, которые входят в число 15 крупнейших экспортеров текстиля и одежды в США.

Через два дня Трамп также объявил о введении тарифов в 35% в отношении Канады.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил НСН, что вводя пошлины против стран БРИКС, Трамп хочет прежде всего ослабить влияние Китая.

