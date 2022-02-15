С Кокой, но без Крыма? «Евровидение 2022» обросло скандалами еще до начала

«Евровидение-2022» состоится в итальянском Турине с 10 по 14 мая. Пока неизвестно, кто представит Россию на песенном конкурсе: исполнителя, который будет защищать честь страны, выберет вещатель ВГТРК («Россия 1»). Однако европейский музыкальный конкурс, пользующийся большой популярностью среди зрителей в России и за рубежом, каждый год становится ареной для общественно-политических дрязг.

В этот раз тему подняла актриса и депутат Госдумы Ольга Будина в преддверии выбора кандидата на конкурс от России. По ее мнению, России следует отказаться от участия в песенном состязании. Об этом она заявила в ходе выступления на заседании думской рабочей группы по созданию позитивного контента в Сети. Актриса вспомнила так называемое «окно Овертона», заявив, что музыкальное соревнование является «технологией расчеловечивания».



«Я со всей серьезностью предлагаю нам, России, для начала отказаться от участия в Евровидении. Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью?» — заявила она.

По словам актрисы, при таком сценарии Россия рискует «получить приз за самый деструктивный аудио-визуальный продукт». Чем именно 25-летняя поп-певица и блогер Клавдия Высокова (настоящее имя певицы Клавы Коки) заслужила столь нелестную характеристику, Будина не пояснила. У вызвавшей гнев коллег артистки 7,9 млн подписчиков в Instagram (почти столько же, сколько у другого молодежного кумира Моргенштерна, который отличается от Клавы Коки куда более эпатажным поведением).