С Кокой, но без Крыма? «Евровидение 2022» обросло скандалами еще до начала
Российские артисты предлагают бойкотировать «Евровидение», Белоруссия не поедет на него из-за политики, а Украина может отказаться от участия из-за поездки певицы в Крым.
«Евровидение-2022» состоится в итальянском Турине с 10 по 14 мая. Пока неизвестно, кто представит Россию на песенном конкурсе: исполнителя, который будет защищать честь страны, выберет вещатель ВГТРК («Россия 1»). Однако европейский музыкальный конкурс, пользующийся большой популярностью среди зрителей в России и за рубежом, каждый год становится ареной для общественно-политических дрязг.
В этот раз тему подняла актриса и депутат Госдумы Ольга Будина в преддверии выбора кандидата на конкурс от России. По ее мнению, России следует отказаться от участия в песенном состязании. Об этом она заявила в ходе выступления на заседании думской рабочей группы по созданию позитивного контента в Сети. Актриса вспомнила так называемое «окно Овертона», заявив, что музыкальное соревнование является «технологией расчеловечивания».
«Я со всей серьезностью предлагаю нам, России, для начала отказаться от участия в Евровидении. Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью?» — заявила она.
По словам актрисы, при таком сценарии Россия рискует «получить приз за самый деструктивный аудио-визуальный продукт». Чем именно 25-летняя поп-певица и блогер Клавдия Высокова (настоящее имя певицы Клавы Коки) заслужила столь нелестную характеристику, Будина не пояснила. У вызвавшей гнев коллег артистки 7,9 млн подписчиков в Instagram (почти столько же, сколько у другого молодежного кумира Моргенштерна, который отличается от Клавы Коки куда более эпатажным поведением).
В 2021 году Клава Кока получила премию Муз-ТВ за песню «Краш» (220 млн просмотров на YouTube), а также премию «Песня года» от «TopHit awards». Ее фотография была размещена на небоскребе Times Square в Нью-Йорке в ходе компании «Equal» от одного из крупнейших музыкальных сервисов Spotify в поддержку женщин-артисток по всему миру. При этом певица Манижа, представлявшая Россию на прошлогоднем конкурсе, тоже участвовала в кампаниях за женские права.
Специалисты оценивают « Евровидение» более аккуратно, чем народные избранники. Так, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России для победы на «Евровидении» нужна песня, которую будет знать весь мир, и признался, что считает «никаким» выступление там Манижи в 2021 году.
«Песня – это стрела, которая должна попадать в душу человека, она должна позволять людям радоваться, переосмысливать или еще что-то. Для меня песня Манижи не была «стрелой». Хит определяет перспективу любого артиста. Практика показывает, что люди сегодня даже не запоминают исполнителей. Но возьмите Антонова, - что ни песня, то хит. Пока не будет песни, которую будет петь весь мир, шансов на победу ноль», - сказал Пригожин.
Со своей стороны, журналист и музыкальный критик Илья Легостаев рассказал НСН, что в России система выбора претендентов всегда была неясной, однако выразил надежду, что выбор падет на лучшего артиста.
«Конкурс «Евровидение 2022» начинает обрастать новостями. Популярная в том числе и в России группа The Rasmus уже заявила о своем участии в финском отборе. Отбор же российского участника на евроконкурс всегда был загадочным, если не сказать подковерным, поэтому пока о возможном представителе от России неизвестно. Но по результатам недавней жеребьевки следует, что наш артист будет скорее десертом, чем закуской. Будем надеяться, что это хорошие новости», - отметил критик.
При этом ранее стало известно, что Украину могут не допустить до участия в музыкальном конкурсе Евровидение-2022 из-за скандала с посещавшей Крым певицей Алиной Паш. Такое заявление сделал глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Николай Чернотицкий на телеканале «Первый». Паш была добавлена в базу данных «Миротворец», однако в 12 февраля стала победительницей национального отбора на «Евровидение».
Белоруссия также не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Это следует из сообщения официального сайта конкурса. Среди 41 заявленного участника Белоруссии нет. Белоруссию также не допустили к участию в конкурсе в 2021 году. Организаторы сочли политизированным репертуар белорусского представителя – группы «Галасы ЗМеста». В Европейском вещательном союзе заявили, что песня белорусской группы ставит под сомнение неполитический характер конкурса и рискует подорвать репутацию «Евровидения».
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