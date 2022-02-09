Наркотики, политика, хайп: Кумиры молодежи примеряют роль «эмигрантов»
Уже трое популярных музыкантов намекали на отъезд из России из-за проблем с законом - правда, двое из них периодически возвращаются.
Полиция Татарстана проверила тексты рэпера Алишера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков и признала, что все в порядке, однако один из проверяющих увидел татуировку на теле музыканта, якобы изображающую марихуану. Об этом 9 февраля сообщил адвокат рэпера Сергей Жорин. Как выяснилось, на Моргенштерна возбудили административное дело о пропаганде и незаконной рекламе наркотиков.
МОРГЕНШТЕРН
Скандальный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) с 7,9 млн подписчиков в одном только Instagram покинул Россию еще осенью на фоне слухов о возможном уголовном деле за пропаганду наркотиков. Тогда поводом стало заявление главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Кроме того, блогер привлек внимание органов после высказываний о своем равнодушии к Дню Победы в интервью Ксении Собчак.
В январе певец заявил, что устал от «желтушных» СМИ и решил основать свое: проект «НЕ МОРГЕНШТЕРН» он запустил в Telegram, за месяц канал уже собрал почти миллион подписчиков. Моргенштерн назвал свое СМИ «свободным, честным, прогрессивным». По всей видимости, музыкант всерьез увлекся новым проектом, называя его «лучшим» и делясь с поклонниками успехами в этой области.
При этом 8 февраля брат музыканта Максим заявил, что рэпер не намерен возвращаться в страну, он почти распродал имущество и бизнес в России, а также купил дом на берегу Персидского залива.
«Да, брат переехал. Решение окончательное и, как говорится, обжалованию не подлежит. Обсуждать более подробно я полномочий не имею», — заявил он в комментарии News.ru. Издание передает, что информацию об эмиграции подтвердили в международной компании Premium Dubai.
При этом в своих свежих сторис в Instagram музыкант назвал все СМИ, кроме своего, «****болами» [лжецами], заявив, что «Россия от него так просто не отделается». На скриншоте был заголовок статьи News.ru.
FACE
Проблемы с российской действительностью появились не только у Моргенштерна. В прошлом году рэпер Face (Иван Дремин) жаловался на отмены концертов, которая произошла, по его мнению, из-за политических взглядов. Солидарность с ним выразил российский хип-хоп-исполнитель, создатель и экс-ведущий онлайн-шоу Versus Battle Александр Тимарцев, более известный под псевдонимом Ресторатор. По его словам, отмена концертов Фейса – это возвращение в «совок» с его цензурой. Он также предположил, что подобное коснется всех протестных исполнителей.
«Конечно, случай с FACE не единичный. Это вопрос и про [группу] "Кровосток". Те, кто выступали на митингах оппозиции, теперь очень нежелательные ребята. Надеюсь, что это не коснется Оксимирона, когда он что-то интересное задумает. Хотя, скорее всего, коснется. Коснется всех, кто говорил что-либо», - предположил Ресторатор в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
В январе этого года тетя Ивана Дремина в своем Facebook рассказала, что он был вынужден покинуть Россию, однако затем удалила пост. Местонахождение рэпера неизвестно, его аккаунты в соцсетях молчат. При этом многие коллеги по цеху считают, что теряющий популярность музыкант решил словить хайп на модной теме, так как незадолго до этого он анонсировал тур по России (в Instagram рэпера красуется единственная запись, содержащая ссылку на сайт для покупки билетов).
ЭЛДЖЕЙ
Правоохранительная система не обошла стороной и рэпера Элджея (Алексей Узенюк) с 4,3 млн подписчиков в Instagram. Два месяца назад музыкант во время отдыха на Кипре выложил в своих соцсетях пост с подписью «Эмиграция».
В начале декабря решением Зюзинского суда Москвы Узенюк был оштрафован на 100 тысяч рублей по обвинению в пропаганде наркотиков, однако впоследствии обжаловал это решение. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил его представитель, адвокат Илья Новиков.
«Вопрос о том, будем обжаловать или нет, не стоит: мы уже сделали это, у нас была такая возможность. Позиция самого Элджея – он не согласен с решением. Спорные с точки зрения закона моменты в его творчестве, безусловно, есть. Но я обращал внимание суда на то, что в его деле экспертизы противоречат одна другой», - рассказал тогда юрист.
Сам Элджей на заседании суда отсутствовал, а СМИ писали, что артиста тогда видели на Кипре. По словам Новикова, это не связано с опасениями насчет пристального внимания правоохранительных органов: рэпер живет за границей, ездит в Москву и продолжит бывать в российской столице.
«Все слухи, что он уехал, якобы опасаясь преследования – это слухи ложные. Он привлекался как индивидуальный предприниматель, это дело не уголовное, а административное. Поэтому в том, что его не было в суде, нет ничего экстраординарного. Он последние несколько месяцев живет за границей, но он приезжает в Москву и не собирается от этого отказываться. У него нет опасений насчет возможного более серьезного преследования», - подчеркнул адвокат в комментарии «Радиоточке НСН».
По всей вероятности, полноценной эмиграции у певца действительно не случилось — 4 дня назад он выкладывал в Instagram фотографии из заснеженного Воронежа. В открытом доступе также продаются билеты на его мартовский концерт в Санкт-Петербурге.
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