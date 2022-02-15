Актриса Ольга Будина призвала Россию отказаться от «Евровидения»
России следует отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение», считает актриса Ольга Будина. Об этом артистка заявила в ходе выступления на заседании думской рабочей группы по созданию позитивного контента в Сети.
Актриса поделилась мнением, что музыкальное соревнование является «технологией расчеловечивания».
«Я со всей серьезностью предлагаю нам, России, для начала отказаться от участия в Евровидении. Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью?» — цитирует Будину телеканал «360».
По словам актрисы, при таком сценарии Россия рискует «получить приз за самый деструктивный аудио-визуальный продукт», пишет Газета.ру.
«Евровидение-2022» пройдет в итальянском Турине с 10 по 14 мая. Пока неизвестно, кто представит Россию на песенном конкурсе: исполнителя, который будет защищать честь страны, выберет вещатель ВГТРК («Россия 1»).
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