Актриса Ольга Будина призвала Россию отказаться от «Евровидения»

Актриса поделилась мнением, что музыкальное соревнование является «технологией расчеловечивания».

«Я со всей серьезностью предлагаю нам, России, для начала отказаться от участия в Евровидении. Сегодня главным претендентом от России может стать, на секундочку, Клава Кока. Каково? Разве безнравственность является нашей культурной ценностью?» — цитирует Будину телеканал «360».

По словам актрисы, при таком сценарии Россия рискует «получить приз за самый деструктивный аудио-визуальный продукт», пишет Газета.ру.

«Евровидение-2022» пройдет в итальянском Турине с 10 по 14 мая. Пока неизвестно, кто представит Россию на песенном конкурсе: исполнителя, который будет защищать честь страны, выберет вещатель ВГТРК («Россия 1»).



