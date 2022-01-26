Легостаев: На «Евровидении» наш артист будет десертом, а не закуской

Илья Легостаев: «Конкурс «Евровидение 2022» начинает обрастать новостями. Популярная в том числе и в России группа The Rasmus уже заявила о своем участии в финском отборе. Отбор же российского участника на евроконкурс всегда был загадочным, если не сказать подковерным, поэтому пока о возможном представителе от России неизвестно. Но по результатам недавней жеребьевки следует, что наш артист будет скорее десертом, чем закуской. Будем надеяться, что это хорошие новости», - отметил критик.

