Легостаев: На «Евровидении» наш артист будет десертом, а не закуской
Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей в мире музыки.
The Rasmus записали песню для Евровидения-2022
Культовая рок-группа The Rasmus представила песню "Jezebel", с которой планирует выступить на финском отборе на Евровидение-2022, он пройдет 26 февраля.
Илья Легостаев: «Конкурс «Евровидение 2022» начинает обрастать новостями. Популярная в том числе и в России группа The Rasmus уже заявила о своем участии в финском отборе. Отбор же российского участника на евроконкурс всегда был загадочным, если не сказать подковерным, поэтому пока о возможном представителе от России неизвестно. Но по результатам недавней жеребьевки следует, что наш артист будет скорее десертом, чем закуской. Будем надеяться, что это хорошие новости», - отметил критик.
Продюсер группы «Рефлекс» подал в суд на баскетбольный клуб
Продюсер группы «Рефлекс» Вячеслав Тюрин подал в суд на баскетбольный клуб МБА. Причиной судебного разбирательства стал трек «Нон-стоп», кавер-версию которого МБА использовал в своём предсезонном промо-ролике. Автор музыки Тюрин считает, что клуб заслуживает штрафа даже с учетом того факта, что песня была использована не в оригинальной версии, а с утяжеленной аранжировкой и мужским вокалом. Сумма иска составляет 1,06 млн рублей.
Илья Легостаев: «Нужно признать, что авторское право в России не всегда трактуется однозначным образом. Но по опыту процессов подобного толка, у композиторов все же есть шанс получить за свое родное», - добавил он.
Суд решил заблокировать клип Алены Швец за пропаганду гомосексуализма
Фрунзенский районный суд Саратова решил заблокировать доступ в России к видео певицы Алены Швец на трек "Две девочки", размещенному на YouTube. Прокуратура Фрунзенского района выявила страницу на официальном канале Алены Швец в YouTube с информацией, "явно пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения".
Илья Легостаев: «Еще одна новость из зала суда. На этот раз больше комедийная, чем детективная. Можно представить себе картину просмотра клипа в суде и дискуссии по этому поводу. Отличный материал для абсурдного спектакля о временах и нравах», - пошутил журналист.
Назван самый прослушиваемый артист на Spotify
Канадский музыкант The Weeknd стал самым прослушиваемым артистом на сервисе Spotify.
Илья Легостаев: «И пока канадский музыкант празднует это событие, рок-монстр Нил Янг заявил, что хочет изъять все свои записи у Spotify, так как стриминговый сервис, по мнению мистера Янга, распространяет ложную информацию о вакцине от COVID 19. Казалось бы причем здесь музыка?» - задался вопросом собеседник НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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