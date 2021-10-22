Белоруссия пропустит «Евровидении-2022»

Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Это следует из сообщения официального сайта конкурса.

«Общественные вещатели из 41 страны примут участие в конкурсе песни "Евровидение" – крупнейшем музыкальном мероприятии с живым исполнением, которое пройдет в мае следующего года в Турине», - отмечается на сайте.

Среди 41 заявленного участника Белоруссии нет. К слову, не допустили к участию в конкурсе в этом году. Организаторы сочли политизированным репертуар белорусского представителя – группы «Галасы ЗМеста». В Европейском вещательном союзе заявили, что песня белорусской группы ставит под сомнение неполитический характер конкурса и рискует подорвать репутацию «Евровидения».

Музыкальный конкурс пойдёт в мае в Турине, напоминает RT. Италия получила право проведения «Евровидения» после победы в 2021 году группы Maneskin с песней Zitti e Buoni.