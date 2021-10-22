Белоруссия пропустит «Евровидении-2022»

Белоруссия не будет участвовать в музыкальном конкурсе «Евровидение-2022». Это следует из сообщения официального сайта конкурса.

«Общественные вещатели из 41 страны примут участие в конкурсе песни "Евровидение" – крупнейшем музыкальном мероприятии с живым исполнением, которое пройдет в мае следующего года в Турине», - отмечается на сайте.

Среди 41 заявленного участника Белоруссии нет. К слову, не допустили к участию в конкурсе в этом году. Организаторы сочли политизированным репертуар белорусского представителя – группы «Галасы ЗМеста». В Европейском вещательном союзе заявили, что песня белорусской группы ставит под сомнение неполитический характер конкурса и рискует подорвать репутацию «Евровидения».

Музыкальный конкурс пойдёт в мае в Турине, напоминает RT. Италия получила право проведения «Евровидения» после победы в 2021 году группы Maneskin с песней Zitti e Buoni.

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Между тем, представительница России на том конкурсе, Manizha, заявила, что пережила нервный срыв за день до финала Евровидения. Она отметила, что не планировала участвовать в Евровидении и что ей хотелось все бросить. «В моем случае я понимаю, что, как бы мало движений я ни делала, я все равно движусь», — подчеркнула Manizha.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором итоговое девятое место исполнительницы от России Манижи в финале «Евровидения», добавив, что не надо было ее посылать на конкурс. Политик также отметил, что нужно привлечь к ответу тех, кто отправил ее на конкурс от России.

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Фото: eurovision.tv
ТЕГИ:ЕвровидениеМузыкаБелоруссия
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