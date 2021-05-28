«Дадим по зубам!» Пригожин призвал Россию отказаться от участия в «Евровидении»

По его словам, первым сигналом стал инцидент с российской певицей Юлией Самойловой, которая в 2017 году должна была представлять Россию на «Евровидении», проходившем на Украине, но ей запретили въезд в эту страну.

«Если бы речь шла о музыке, тогда бы на этом конкурсе побеждала музыка и люди, имеющие к ней отношение. А сейчас Украина ставит условия, что давайте не будем голосовать друг за друга. Правила должны распространяться на всех, иначе теряется смысл. В прошлый раз не отстояли даже нашу девочку-инвалида, которая в принципе не могла нанести ни урон, ни ущерб ни Украине, ни кому-либо еще. Девочка в коляске сидела, а ей запретили участвовать в Евровидении на Украине. Это был первый сигнал. Решать не мне, поскольку я не работаю на федеральном канале. Но я знаю точно, что если с нами так поступают, мы должны поступать также. Один раз щечку подставили, второй раз. Я против библейских моментов, когда говорят, что надо подставить вторую щеку. Надо сдачи давать», - подчеркнул Пригожин.

Победителем Евровидения-2021 стала итальянская рок-группа Måneskin. Представлявшая Россию Манижа заняла девятое место, Украина – пятое. Жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.