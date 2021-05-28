«Дадим по зубам!» Пригожин призвал Россию отказаться от участия в «Евровидении»
России следует не подставлять вторую щеку, а дать сдачи в ответ на политические решения организаторов «Евровидения», заявил продюсер Иосиф Пригожин.
Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия должна «дать сдачи» и хоть раз отказаться от участия в «Евровидении», превратившемся в политический конкурс.
«"Евровидение" – это политический конкурс, который к музыке давно не имеет никакого отношения. Наши телевизионщики зачем-то бьются за этот конкурс, за эти дурацкие рейтинги, а потом мы спрашиваем: а что не так? Все не так. Надо зубы свои показывать. Вот, Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин – прим. НСН) четко сказал, что мы «по зубам можем дать». Давайте дадим уже один раз по зубам, а то мы только говорим. Давайте разочек откажемся и не будем принимать участие в "Евровидении"!Пусть они без нас ковыряются. Ту популярность, которую "Евровидении" сегодня имеет в России, оно не имеет нигде», - сказал Пригожин.
По его словам, первым сигналом стал инцидент с российской певицей Юлией Самойловой, которая в 2017 году должна была представлять Россию на «Евровидении», проходившем на Украине, но ей запретили въезд в эту страну.
«Если бы речь шла о музыке, тогда бы на этом конкурсе побеждала музыка и люди, имеющие к ней отношение. А сейчас Украина ставит условия, что давайте не будем голосовать друг за друга. Правила должны распространяться на всех, иначе теряется смысл. В прошлый раз не отстояли даже нашу девочку-инвалида, которая в принципе не могла нанести ни урон, ни ущерб ни Украине, ни кому-либо еще. Девочка в коляске сидела, а ей запретили участвовать в Евровидении на Украине. Это был первый сигнал. Решать не мне, поскольку я не работаю на федеральном канале. Но я знаю точно, что если с нами так поступают, мы должны поступать также. Один раз щечку подставили, второй раз. Я против библейских моментов, когда говорят, что надо подставить вторую щеку. Надо сдачи давать», - подчеркнул Пригожин.
Победителем Евровидения-2021 стала итальянская рок-группа Måneskin. Представлявшая Россию Манижа заняла девятое место, Украина – пятое. Жюри от России и Украины не дали представителям друг друга ни одного балла.
24 мая член профессионального жюри Евровидения от Украины Игорь Кондратюк предложил изменить правила конкурса из-за России. По его мнению, необходимо запретить представителям России оценивать коллег с Украины и наоборот.
28 мая стало известно, что Европейский вещательный союз (EBU), участвующий в организации Евровидения, решил приостановить членство Белоруссии. В марте организаторы «Евровидения» отказались принимать песню белорусской группы «Галасы ЗМеста» из-за того, что, она «ставит под сомнение неполитический характер конкурса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- «Дадим по зубам!» Пригожин призвал Россию отказаться от участия в «Евровидении»
- Ветеринары считают бессмысленной вакцину от коронавируса для животных
- В Евросоюзе разрешили применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков
- Встреча Путина и Лукашенко началась в Сочи
- Голунов заявил, что доволен приговором сфабриковавшим его дело экс-полицейским
- Россия построит газопровод «Пакистанский поток»
- Мурашко сообщил о безопасности «Спутника V» для беременных
- В России снова предложили повысить «налог на богатых»
- ФСБ задержала в Саратове 14 членов украинской радикальной группировки
- Украина внесла в «черный список» еще семь российских артистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru