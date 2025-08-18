«Телепорт в прошлое»: Книге об истории группы «Звери» предрекли громкий успех
Как сообщили НСН в «Читай-городе», первые 100 человек оформили предзаказ на книгу «Звери. История группы» за считанные часы, в «Литрес» при этом объяснили, почему эта биография заинтересует не только фанатов группы.
Спрос на творческие биографии стабильно растет, и любую новинку от известного артиста, как правило, быстро сметают с полок магазинов, заявила в беседе с НСН директор по внешним коммуникациям сети «Читай-город» Ольга Олюшина. В свою очередь редактор отдела нон-фикшн группы компаний «Литрес» Елена Тарасова отметила, что книга, написанная лидером такой феноменально популярной группы, как «Звери», привлечет внимание широкой российской аудитории.
К 25-летнему юбилею группы в России вышла книга «Звери. История группы», которую написал основатель коллектива Рома Зверь. Она состоит из трех частей, которые можно читать в любом порядке. Первая часть «Дожди-пистолеты» посвящена жизни Зверя в Таганроге и начале его карьеры. Вторая, «Солнце за нас», рассказывает о первом взлете группы. В третьей части музыкант делится философскими заметками и вопросами, которые задает сам себе. Олюшина допустила, что спрос на книгу будет высоким.
«Книга вышла в издательстве "Бомбора". В сеть "Читай-город" в продажу на следующей неделе поступит первая тысяча экземпляров издания. На данный момент открыт предзаказ, в первые часы он был оформлен более ста раз. Мы ведем переговоры о презентации книги во флагманском магазине сети "Читай-город" в ТРЦ "Европейский" в Москве. Речь идет об одном из осенних месяцев, но пока не можем подтвердить событие. Все будет зависеть от графика, возможности и желания автора. Ожидаем, что спрос на книгу будет высоким. Продажи книг в жанре творческих биографий стабильно растут. Когда выходит новинка от известного артиста, как правило, ее сметают с полок, и сеть делает дополнительный заказ книг для продажи», - уточнила она.
Как также рассказала НСН редактор отдела нон-фикшн группы компаний «Литрес» Елена Тарасова, новая книга заинтересует не только фанатов группы.
«Традиционно существует читательский интерес к книгам, рассказывающим о жизни музыкантов или становлении групп, и «Звери», конечно, не исключение. В свое время коллектив действительно стал феноменом с музыкой на стыке рок и поп-жанров, с харизматичным лидером и текстами о любви. Безусловно, книга будет пользоваться популярностью у фанатов, но есть еще несколько категорий читателей, кому произведение также будет интересно. Для миллениалов воспоминания Романа Билыка станут своеобразным телепортом в прошлое, во времена беззаботной юности, и помогут освежить возможно забытые чувства. Порефлексировать, что изменилось в обществе, поп-культуре и в них самих. Начинающие музыканты найдут в книге вдохновение творить и опыт уже успешных артистов. Наконец, книгу оценят и любители биографий независимо от возраста», - заявила Тарасова.
16 августа группа «Звери» отметила 25-летний юбилей большим стадионным концертом в московских «Лужниках», собрав 75 тысяч зрителей. Как сообщил накануне выступления «Радиоточке НСН» лидер коллектива Рома Зверь (Роман Билык), группа также уже завершила съемки документального фильма, и лента не будет скучным сборником воспоминаний.
