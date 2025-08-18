К 25-летнему юбилею группы в России вышла книга «Звери. История группы», которую написал основатель коллектива Рома Зверь. Она состоит из трех частей, которые можно читать в любом порядке. Первая часть «Дожди-пистолеты» посвящена жизни Зверя в Таганроге и начале его карьеры. Вторая, «Солнце за нас», рассказывает о первом взлете группы. В третьей части музыкант делится философскими заметками и вопросами, которые задает сам себе. Олюшина допустила, что спрос на книгу будет высоким.

«Книга вышла в издательстве "Бомбора". В сеть "Читай-город" в продажу на следующей неделе поступит первая тысяча экземпляров издания. На данный момент открыт предзаказ, в первые часы он был оформлен более ста раз. Мы ведем переговоры о презентации книги во флагманском магазине сети "Читай-город" в ТРЦ "Европейский" в Москве. Речь идет об одном из осенних месяцев, но пока не можем подтвердить событие. Все будет зависеть от графика, возможности и желания автора. Ожидаем, что спрос на книгу будет высоким. Продажи книг в жанре творческих биографий стабильно растут. Когда выходит новинка от известного артиста, как правило, ее сметают с полок, и сеть делает дополнительный заказ книг для продажи», - уточнила она.