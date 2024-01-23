«Оппенгеймер» и Мерфи: BadComedian назвал фаворитов битвы за «Оскар»
Картина о создателе атомной бомбы лучше предыдущих фильмов Кристофера Нолана, а шесть номинаций «Барби» - это повод для шуток в интернете, сказал в эфире НСН Евгений Баженов.
Главными претендентами на «Оскар» являются фильм «Оппенгеймер» и исполнивший там главную роль актер Киллиан Мерфи, заявил в интервью НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).
Американская киноакадемия ранее объявила список номинантов на «Оскар». За победу в категории «Лучший фильм» будут бороться «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе, «Барби» Греты Гервиг, «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса и ряд других картин.
«Мой фаворит – "Оппенгеймер" и я бы голосовал всеми силами за фильм Нолана, однако киноакадемия это уже много лет не про кино, а про политику и всякие "игры", и я не удивлюсь, если "Барби" все соберет, а Нолану дадут статуэтку за музыку. Предыдущие картины Нолана – "Дюнкерк" и "Довод" мне не очень нравятся, но "Оппенгеймер" – другое дело, особенно в сравнении в "Барби". Как постирония, шутка и прикол в интернете, это весело, а так "Барби" – это вообще мимо, мне только половина фильма понравилась», - сказал Баженов.
В числе претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший актер» он отметил Киллиана Мерфи, сыгравшего главную роль все в том же «Оппенгеймере».
«Я не объективен, но настолько большой фанат Киллиана Мерфи, начиная с "28 лет спустя", когда он молодой бегал по пустынному Лондону, что никого другого не назову», - пояснил BadComedian.
Соперниками Мерфи в номинации «Лучший актер» станут Брэдли Купер («Маэстро»), Пол Джаматти («Оставленные»), Колман Доминго («Растин») и Джеффри Райт («Американское чтиво»). «Оппенгеймер» претендует на победу в 12 номинациях, «Бедные-несчастные» с Эммой Уотсон – в 10, «Убийцы цветочной луны» с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо - в 9, а «Барби» может собрать 6 статуэток.
В январе 2024 года были объявлены победители кинопремии «Золотой глобус». «Оппенгеймер» признали лучшим драматическим фильмом, Мерфи – лучшим актером, а Нолана – лучшим режиссером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 96-я церемония вручения «Оскара» пройдет в 10 марта.
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