«Оппенгеймер» и Мерфи: BadComedian назвал фаворитов битвы за «Оскар»

Соперниками Мерфи в номинации «Лучший актер» станут Брэдли Купер («Маэстро»), Пол Джаматти («Оставленные»), Колман Доминго («Растин») и Джеффри Райт («Американское чтиво»). «Оппенгеймер» претендует на победу в 12 номинациях, «Бедные-несчастные» с Эммой Уотсон – в 10, «Убийцы цветочной луны» с Робертом Де Ниро и Леонардо Ди Каприо - в 9, а «Барби» может собрать 6 статуэток.

В январе 2024 года были объявлены победители кинопремии «Золотой глобус». «Оппенгеймер» признали лучшим драматическим фильмом, Мерфи – лучшим актером, а Нолана – лучшим режиссером, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». 96-я церемония вручения «Оскара» пройдет в 10 марта.