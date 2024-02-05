Билли Айлиш получила премию Grammy за «Песню года»
Композиция What Was I Made For? исполнительницы Билли Айлиш получила музыкальную премию Grammy в номинации «Песня года». Церемонию вручения награды транслирует телеканал CBS.
Песня американской певицы звучала в фильме Греты Гервиг «Барби». Ранее Билли Айлиш вручили за эту композицию «Золотой глобус», напоминает Ura.ru.
На Grammy в номинации «Песня года» также претендовали A&W Ланы Дель Рей, Anti-Hero Тейлор Свифт, Butterfly Джона Батисты, Dance The Night Дуа Липы, Flowers Майли Сайрус, Vampire Оливии Родриго, а также Kill Bill соул-певицы SZA (Соланы Имани Роу).
Церемония вручения Grammy проходит в Лос-Анджелесе в 66-й раз. Четвертый год подряд мероприятие ведет актер и телеведущий Тревор Ноа.
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