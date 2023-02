«Князь тьмы и R&B-дива»: НСН предсказала «Грэмми» Оззи Осборна

Лучшим новым исполнителем признали американскую джазовую певицу Самару Джой, Кендрик Ламар получил «Грэмми» за лучший рэп-альбом (Mr. Morale & the Big Steppers) и рэп-песню (The Heart Part 5), а Тэйлор Свифт - за лучшее музыкальное видео (All Too Well: The Short Film).

Экс-худрук МХАТ Эдуард Бояков, оказавшийся в центре внимания СМИ после cпектаклей с Ольгой Бузовой, прошлой осенью заявил, что для части жителей нашей страны «русскими народными певицами» являются Рианна и Бейонсе, а не Надежда Бабкина или Надежда Кадышева.

«Мы живем в колониальной зависимости от тех моделей, которые нам дали американская культура, американский рэп — сами по себе серьезные и качественные феномены. Мне нравится Бейонсе. Но я хочу, чтобы у нас появился кто-то лучше, чем Бейонсе. С абсолютно русской феноменологией», — отмечал Бояков.





***





