«Князь тьмы и R&B-дива»: НСН предсказала «Грэмми» Оззи Осборна
Бейонсе установила «Грэмми»-рекорд, при этом организаторы премии согласились с мнениями редакции НСН и руководителей ROCK FM с Радио JAZZ.
Бейонсе, великий и ужасный Оззи Осборн и британский певец Гарри Стайлз оказались в числе главных триумфаторов 65-й церемонии вручения премии «Грэмми», прошедшей в ночь на понедельник в Лас-Вегасе.
Бейонсе получила сразу четыре премии в номинациях «Лучший танцевальный/электронный альбом» (Renaissance), «Лучшая R&B-песня» (Cuff It), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» (Plastic Off The Sofa) и «Лучшая танцевальная запись» (Break My Soul). Таким образом, число статуэток в ее коллекции увеличилось до 32-х, и Бейонсе стала самой титулованной певицей в истории «Грэмми».
Оззи Осборн получил две премии «Грэмми»: за лучший рок-альбом (Patient Number 9) и лучшее метал-исполнение (песня Degradation Rules). 74-летний Оззи, недавно объявивший о завершении гастрольной деятельности, не присутствовал за церемонии. Призы за него получил продюсер Эндрю Уотт.
Интересно, что «Национальная служба новостей», подводя музыкальные итоги 2022-го года, назвала «Patient Number 9» лучшим зарубежным альбомом.
Программный директор радиостанции ROCK FM Александр Фуковский сказал тогда НСН, что Оззи остается «Князем Тьмы».
«Ozzy Osbourne удивил своей тягой к жизни, и не оставил сомнений в том, что он все еще Великий Князь Тьмы!!! Трек "Patient Number 9" Дает просраться молодым, и демонстрирует недосягаемый уровень полета творчества его величества», - отметил Фуковский.
Со своей стороны, музыкальный редактор Радио JAZZ Дмитрий Кротков согласился, что Оззи остается главным рокером планеты.
«Оззи просто лучший. На сегодняшний день это лучший альбом. Оззи еще раз доказал, кто главный рокер планеты. Остальные нервно курят», - подчеркнул Кротков.
«Грэмми» за лучший альбом года получил Гарри Стайлс (Harry's House), за песню года - кантри-певица Бонни Райт (Just Like That), за лучшее сольное поп-исполнение — Адель (Easy On Me), а за лучшее сольное рок-исполнение и рок-песню Брэнди Карлайл (Broken Horses).
Лучшим новым исполнителем признали американскую джазовую певицу Самару Джой, Кендрик Ламар получил «Грэмми» за лучший рэп-альбом (Mr. Morale & the Big Steppers) и рэп-песню (The Heart Part 5), а Тэйлор Свифт - за лучшее музыкальное видео (All Too Well: The Short Film).
Экс-худрук МХАТ Эдуард Бояков, оказавшийся в центре внимания СМИ после cпектаклей с Ольгой Бузовой, прошлой осенью заявил, что для части жителей нашей страны «русскими народными певицами» являются Рианна и Бейонсе, а не Надежда Бабкина или Надежда Кадышева.
«Мы живем в колониальной зависимости от тех моделей, которые нам дали американская культура, американский рэп — сами по себе серьезные и качественные феномены. Мне нравится Бейонсе. Но я хочу, чтобы у нас появился кто-то лучше, чем Бейонсе. С абсолютно русской феноменологией», — отмечал Бояков.
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Taylor Swift - All Too Well: The Short Film
Bonnie Raitt - Just Like That
Adele - Easy On Me
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