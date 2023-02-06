«Князь тьмы и R&B-дива»: НСН предсказала «Грэмми» Оззи Осборна

Бейонсе, великий и ужасный Оззи Осборн и британский певец Гарри Стайлз оказались в числе главных триумфаторов 65-й церемонии вручения премии «Грэмми», прошедшей в ночь на понедельник в Лас-Вегасе.

Бейонсе получила сразу четыре премии в номинациях «Лучший танцевальный/электронный альбом» (Renaissance), «Лучшая R&B-песня» (Cuff It), «Лучшее традиционное R&B-исполнение» (Plastic Off The Sofa) и «Лучшая танцевальная запись» (Break My Soul). Таким образом, число статуэток в ее коллекции увеличилось до 32-х, и Бейонсе стала самой титулованной певицей в истории «Грэмми».