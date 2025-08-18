Россиянам назвали первые признаки атеросклероза
Симптомы атеросклероза напрямую зависят от того, какие сосуды были затронуты. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.
По её словам, боль или дискомфорт в груди, а также одышка и снижение выносливости, могут свидетельствовать о том, что поражены коронарные артерии. Головокружения, головные боли и шум в ушах говорят о том, что затронуты сосуды шеи.
Признаком атеросклероза артерий нижних конечностей могут являться перемежающаяся хромота, боли и судороги в ногах, а также чувство холода в стопах. Поражение мозговых артерий проявляется проблемами с памятью и концентрацией внимания.
«Чтобы выявить атеросклероз стоит сдать анализ крови на липидный профиль и сделать УЗИ сонных, мозговых и артерий ног. Для оценки проходимости коронарных артерий используется коронароангиография», — отметила Фомичева.
Врач добавила, что атеросклероз «тихо разрушает организм», вызывая серьёзные осложнения.
Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что анализ на холестерин поможет оценить риск развития атеросклероза, сообщает RT.
Россиянам назвали первые признаки атеросклероза
