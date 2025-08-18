Говорить на языке силы: Как в Венгрии отреагировали на выходку Украины

Если Украина атакует нефтепроводы, которые нужны Венгрии, то страна найдет, чем ответить, заявил НСН Габор Штир.

Киеву не стоит забывать, насколько его собственная энергетическая система зависит от Будапешта, прежде, чем идти на конфронтацию, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что поставки российской нефти в страну приостановлены из-за атаки Украины на трансформаторную подстанцию на нефтепроводе. Он назвал «очередной удар» по венгерской энергетической безопасности возмутительным и недопустимым. Журналист отметил, что Будапешту есть чем ответить Киеву в такой ситуации.

Орбан заявил, что Венгрия могла бы за день развалить Украину
«Новость про атаки происходит не первый раз, поэтому возникает вопрос, а зачем Украина ведет против Венгрии гибридную войну? Я понимаю, что украинское правительство надеется на смену власти у нас, но зачем вмешиваться во внутренние дела. Особенно тогда, когда импорт электроэнергии в Киев очень сильно зависит от Будапешта. Мы тоже можем говорить на языке силы. Евросоюз нас не защитит, но мы справимся своими средствами, чтобы повлиять на Украину, венгерско-украинские отношения и так плохие, поэтому хуже уже не будет», — подчеркнул он.

Ранее Штир объяснил НСН, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Юрий Абрамочкин
ТЕГИ:УкраинаВенгрияРоссийский ГазИсточники ГазаТранзит Газа

Горячие новости

Все новости

партнеры