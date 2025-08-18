Киеву не стоит забывать, насколько его собственная энергетическая система зависит от Будапешта, прежде, чем идти на конфронтацию, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что поставки российской нефти в страну приостановлены из-за атаки Украины на трансформаторную подстанцию на нефтепроводе. Он назвал «очередной удар» по венгерской энергетической безопасности возмутительным и недопустимым. Журналист отметил, что Будапешту есть чем ответить Киеву в такой ситуации.