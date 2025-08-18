Говорить на языке силы: Как в Венгрии отреагировали на выходку Украины
Если Украина атакует нефтепроводы, которые нужны Венгрии, то страна найдет, чем ответить, заявил НСН Габор Штир.
Киеву не стоит забывать, насколько его собственная энергетическая система зависит от Будапешта, прежде, чем идти на конфронтацию, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta), что поставки российской нефти в страну приостановлены из-за атаки Украины на трансформаторную подстанцию на нефтепроводе. Он назвал «очередной удар» по венгерской энергетической безопасности возмутительным и недопустимым. Журналист отметил, что Будапешту есть чем ответить Киеву в такой ситуации.
«Новость про атаки происходит не первый раз, поэтому возникает вопрос, а зачем Украина ведет против Венгрии гибридную войну? Я понимаю, что украинское правительство надеется на смену власти у нас, но зачем вмешиваться во внутренние дела. Особенно тогда, когда импорт электроэнергии в Киев очень сильно зависит от Будапешта. Мы тоже можем говорить на языке силы. Евросоюз нас не защитит, но мы справимся своими средствами, чтобы повлиять на Украину, венгерско-украинские отношения и так плохие, поэтому хуже уже не будет», — подчеркнул он.
Ранее Штир объяснил НСН, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может потерять власть.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стартовали съемки ремейка «Невероятные приключения Шурика»
- СМИ: Европейские послы могут пропустить парад в КНР из-за Путина
- Говорить на языке силы: Как в Венгрии отреагировали на выходку Украины
- Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ
- «Советская планета»: В отрасли объяснили интерес исследователей космоса к Венере
- В Белгороде назвали фейком сообщение о планируемой атаке тысячи дронов ВСУ
- «Телепорт в прошлое»: Книге об истории группы «Звери» предрекли громкий успех
- Россиянам назвали первые признаки атеросклероза
- Названы условия для приезда в Россию Тейлор Свифт и Кендрика Ламара
- Трамп заявил, что намерен назло критикам положить конец конфликту на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru