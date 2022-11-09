«Глаза Боуи и супергруппа Деппа»: Радиостанция Rock FM начала «виниловый ноябрь»
Александр Фуковский сообщил в эфире НСН, сколько стоят виниловые артефакты, представил самого невероятного гостя Rock FM, а также рассказал о музыкальной карьере «Фукса» и первом «Нашествии».
На радио Rock FM стартовала акция «Виниловый ноябрь», в рамках которой слушатели могут выиграть пластинки и проигрыватель. Программный директор радиостанции Александр Фуковский рассказал НСН о «виниловой реинкарнации» и интересных историях из жизни Rock FM, отметившей в этом году 15-летие.
ВИНИЛ ВЕРНУЛСЯ
Программный директор Rock FM сообщил, что винил очень ценят знатоки рок-музыки.
«Винил, конечно, вернулся, причем в новой реинкарнации в том плане, что люди действительно оценили, насколько это гораздо более приятно, чем скачивать музыку в интернете. Винил хорош тем, что его можно подарить, это абсолютно беспроигрышная тема. Плюс, конечно же, это сам ритуал, когда достаешь конверт, его рассматриваешь, достаешь пластинку и ставишь ее на проигрыватель. Кроме того, я как режиссер, саундпродюсер и музыкант очень хорошо слышу разницу между цифрой и винилом. Цифра хороша тем, что не портится и слушать ее можно, где угодно, А винил – это как мама, в этом есть что-то такое уютное, домашнее. Люди, которые действительно любят рок-музыку, ее ценят и считают себя "в теме", - практически у всех есть виниловые проигрыватели и домашние стерео-системы, все ходят в магазины и покупают пластинки», - сказал Фуковский.
По его словам, сегодня пластинки можно купить в московских магазинах, однако на фоне санкций мы рискуем вернуться к «перекупам» из 1990-х.
«Раньше пластинки привозились из-за границы, плюс можно было их заказывать на eBay и в зарубежных магазинах, а сейчас, к сожалению, мы не имеем такой возможности. Так что, наверное, придется вернуться на 35 лет назад и покупать у перекупов старые пластинки и так называемые "первопрессы". В Москве есть несколько магазинов, в частности, "Аудиомания", совместно с которым мы проводим акцию "Виниловый ноябрь". Там можно приобрести не только какие-то перевыпуски, но и "первопрессы". Среди коллекционеров ценятся пластинки начальных выпусков. В частности, у меня в коллекции есть "первопресс" пластинки Deep Purple 1972 года», - отметил программный директор Rock FM.
Он также рассказал о самых редких экземплярах, цена которых измеряется в тысячах евро.
«Есть ансамбли, которые выпускали виниловые пластинки и распадались буквально через две недели, а их пластинки становились популярными, но группу уже было не собрать. Такие пластинки стоят порядка 5-8 тысяч евро. При этом довинильные магнитные ленты, "мастера" стоят еще дороже и являются артефактами. Например, в 1970-е, когда жила эта индустрия, группа Pink Floyd делала несколько "мастеров" и рассылала их по разным студиям. Сейчас можно найти мексиканский, канадский или японский «мастер». Сегодняшние музыканты под словами "запишем пластинку" могут иметь ввиду и винил, и CD, и выкладку на цифровые платформы. При этом винил считается для групп особым шиком, потому что это дорого и престижно», - подчеркнул Фуковский.
Он сообщил, что сегодня в России винил производится лишь на единственном заводе «Ультра Продакшн», входящем в «Мультимедиа Холдинг».
«Это единственный завод в России, который сейчас принимает заказы на выпуск виниловых пластинок. Раньше у нас был всем известный Апрелевский завод грампластинок, который обеспечивал ими не только СССР и Россию, но и близлежащие страны. Но, к сожалению, технология не сохранилась. Наш завод делает пластинки по западной технологии, а российская технология утрачена. Эта отрасль развивалась параллельно. Например, в моей коллекции есть пластинки для граммофонов, выпущенные в 1918 году артелью "Граммофон", там еще какая-то третья технология, они тяжеленные, графитовые, ими убить можно. Ну а сейчас в стране даже не осталось живых специалистов, кто этим занимался. Все было разграблено, распродано и вывезено», - посетовал Фуковский.
ROCK FM: ДЖОННИ ДЕПП И ГЛАЗА ДЭВИДА БОУИ
Rock FM, отметившая в этом году 15-летие, является единственной радиостанцией в России, в эфире которой звучит оцифрованный винил.
«В конце каждого часа, на 55-й минуте на волнах Rock FM звучит рубрика "Коллекция винила". Там мы ставим редкие треки, которые вы практически нигде не найдете, при этом они оцифрованы с виниловых пластинок. На других радиостанциях ничего подобного нет, это уникальная история. При этом мы вещаем и через интернет, и в любой точке мира можно услышать Rock FM», - сообщил Фуковский.
Он также рассказал о самых интересных проектах и гостях радиостанции.
«Я пришел на Rock FM в 2018 году, я в этом клубе уже почти пять лет и за это время было много интересных событий. Мы делали много интересных мероприятий, у нас были даже квизы, на которых собиралось по 150 человек. Раньше организовывались живые концерты в прямом эфире, но это довольно сложная техническая задача. Сейчас мы приглашаем в эфир гостей. Например, на 15-летие Rock FM у нас были Александр Пушной, Юрий Грымов, Андрей Макаревич и другие. Ну а самым интересным гостем был, наверное, фотограф Дэвида Боуи. Он дружил с музыкантом с детства, Дэвид стал певцом и музыкантом, а он – художником и фотографом. Он делал портреты Боуи, но самое интересное в другом. Все знают о том, что у Дэвида Боуи глаза разного цвета. Это у него из-за травмы, которую ему нанес в детстве именно этот приятель-фотограф. Они играли в Робин Гуда или еще во что-то, и он ему дал в глаз, после чего у Боуи до конца жизни были разные глаза», - сказал Фуковский.
По его словам, в эфиры радиостанции звучат и проверенные временем, и новые группы.
«Формат, который мы выбрали, это рок-музыка с уклоном в прогрессив 1970-х. Наш слоган: "Вся история рока". Самые «старые» певцы, которые звучит у нас в эфире, это Клифф Ричард, Джимми Хендрикс и недавно умерший Джерри Ли Льюис. Мы начинаем двигаться от этого, а в рубрике "Коллекция винила" ставим неизвестные группы, которые стояли у истоков. При этом мы следим за новыми трендами и веяниями, но делаем это крайне избирательно. Есть, например, группа The Killers, появившаяся в начале 2000-х, она прошла проверку временем. Из совсем современных – Джонни Депп и группа Hollywood Vampires, это ребята с Элисом Купером собрали супергруппу. Из молодежи - это американская группа Greta Van Fleet. Ребята играют в стиле Led Zeppelin, но только свое, и не отреагировать на них невозможно. Если появляются какие-то новые интересные имена, мы их обязательно ставим. При этом другие московские радиостанции такую музыку не включают. Мы даем слушателю то, чего не могут дать другие», - подчеркнул программный директор Rock FM.
ИСТОРИЯ «ФУКСА»: «НАШЕСТВИЕ» И ВЕРТОЛЕТЫ
Александр Фуковский рассказал, что ушел с головой в радиоиндустрию в 2001 году, а до этого сотрудничал со многими группами и был известен как «Фукс».
«С первого класса я занимался на фортепьяно, с шестого – на саксофоне, лет в 16 я попал в дворовую группу "Стопроцентное зрение". Это было в Новогиреево, соседские ребята постарше узнали, что я играю на саксофоне, - кто-то из соседей нажаловался. После того, как я получил опыт, в моей жизни появилась группа "Ульи". У меня был синтезатор, а "Ульи" играли русский панк вперемешку с Nirvana и Green Day. Потом были группы "Шлюз" и "Приключения Электроников", с которой мы ездили на фестиваль "Нашествие". Это был 2001 год, и я был под впечатлением от масштабов. Когда я вышел на сцену и увидел такое огромное количество людей, это было незабываемо. При этом во время нашего выступления авиагруппа на боевых самолетах показывала элементы высшего пилотажа. Это была целая музыкальная тусовка 1990-х. Очень большой след для меня оставила группа "Шлюз", поскольку я там участвовал не только как духовик, но и как саундпродюсер. У меня была студия, а ребятам надо было где-то записаться. Собрать свою студию звукозаписи было моей мечтой, поскольку в те времена записаться было очень сложно, а меня все это очень интересовало», - отметил «Фукс».
Ну а набравшись опыта с музыкальными группами, Александр решил перейти на новый уровень.
«Набрав в 1990-е опыт с группами, следующим шагом стал радиопродакшн. Я посвятил себя радио и радиовещанию. Окунулся в этот процесс полностью с головой в 2001 году. Я перешел на радио, где был саундпродюсером, работал в шоу "Бачинский и Стиллавин", появлялись и свои рубрики, в частности я там "летал на вертолете" и сообщал о пробках. А с 2016 года я работаю в "Мультимедиа Холдинге"», - заключил собеседник НСН.
Акция «Виниловый ноябрь» на Rock FM проходит с 7 по 18 ноября. Ведущий Бендер в эти дни будет рассказывать в эфире захватывающие истории о виниловых пластинках, а слушатели получат возможность выиграть пластинки и проигрыватель. Розыгрыш будет проходить утром, днем и вечером.
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