Стартовали съемки ремейка «Невероятные приключения Шурика»
Телеканал ТНТ о старте съёмок очередного ремейка советской комедии. Это лента «Невероятные приключения Шурика», который покажут не только по ТВ, но и в кинотеатрах.
По сюжету Шурик, которого сыграет Тимур Батрутдинов, будет сидя на скамейке рассказывать случайным прохожим невероятную историю любви студентки, комсомолки и красавицы Нины.
Отмечается, что в проекте ТНТ вспомнят такие комедии, как «Операция «Ы», «Служебный роман», «Кавказскую пленницу».
Известно, что Нину в «Невероятных приключениях Шурика» сыграет Марина Кравец, а Гарику Мартиросяну досталась роль товарища Саахова. Также в ленте появится множество звёзд российского шоу-бизнеса.
Ранее российский юморист Евгений Петросян рассказал, что ответил отказом режиссеру Леониду Гайдаю на его предложение сыграть Шурика в комедии «Операция Ы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
