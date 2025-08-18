Стартовали съемки ремейка «Невероятные приключения Шурика»

Трамп намерен положить конец конфликту на Украине «назло критикам» Число погибших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 24 человек Более 10 участников всероссийского этапа ГТО в Чувашии госпитализированы с отравлением Сына кронпринцессы Норвегии обвинили в четырех изнасилованиях Кубок Мэра Москвы по хоккею пройдет с 28 по 31 августа