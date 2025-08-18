«В СССР Венеру называли советской планетой, потому что большинство направленных к ней автоматических станций были советского производства. Ученым она была интересна тем, что по размерам она примерно такая же, как и Земля, имеет атмосферу, также хотелось узнать, какие там условия. Условия оказались очень тяжелыми — высокое давление (до 95 атмосфер), высокая температура поверхности, то есть для длительного пребывания, для организации долговременных научно-исследовательских лабораторий на Венере условий нет. Поэтому все изучение планеты было сосредоточено на автоматических станциях. Ученые пытались больше узнать о Венере, о том, почему там сложились такие условия, и эти исследования будут продолжаться в будущем. Средств на изучение планеты необходимо столько же, сколько и для обычной межпланетной экспедиции, — несколько миллиардов рублей», — сказал Железняков.

Ранее генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин заявил, что Луна может быть только промежуточным этапом для дальнейших полетов, поэтому создание ядерного реактора на ней — слишком амбициозный и затратный проект, который может не завершиться успехом.

