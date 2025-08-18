«Советская планета»: В отрасли объяснили интерес исследователей космоса к Венере
На исследование Венеры будет потрачено несколько миллиардов рублей — это обычная стоимость для межпланетной экспедиции, сказал НСН Александр Железняков.
Венера привлекала внимание еще советских исследователей космоса тем, что она схожа по размерам с Землей, обладает атмосферой, кроме того, изучались условия для жизни и работы на планете, исследования будут продолжены в дальнейшем. Об этом НСН заявил действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.
Создание и запуск автоматической межпланетной станции «Венера-Д» вошло в национальный проект по освоению космоса. Эскизное проектирование планируется начать в январе 2026 года — одновременно с началом реализации нацпроекта, заявил в интервью ТАСС заведующий отделом физики планет Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев. Железняков объяснил, почему Венера представляет интерес для ученых.
«В СССР Венеру называли советской планетой, потому что большинство направленных к ней автоматических станций были советского производства. Ученым она была интересна тем, что по размерам она примерно такая же, как и Земля, имеет атмосферу, также хотелось узнать, какие там условия. Условия оказались очень тяжелыми — высокое давление (до 95 атмосфер), высокая температура поверхности, то есть для длительного пребывания, для организации долговременных научно-исследовательских лабораторий на Венере условий нет. Поэтому все изучение планеты было сосредоточено на автоматических станциях. Ученые пытались больше узнать о Венере, о том, почему там сложились такие условия, и эти исследования будут продолжаться в будущем. Средств на изучение планеты необходимо столько же, сколько и для обычной межпланетной экспедиции, — несколько миллиардов рублей», — сказал Железняков.
Ранее генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин заявил, что Луна может быть только промежуточным этапом для дальнейших полетов, поэтому создание ядерного реактора на ней — слишком амбициозный и затратный проект, который может не завершиться успехом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стартовали съемки ремейка «Невероятные приключения Шурика»
- СМИ: Европейские послы могут пропустить парад в КНР из-за Путина
- Говорить на языке силы: Как в Венгрии отреагировали на выходку Украины
- Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ
- «Советская планета»: В отрасли объяснили интерес исследователей космоса к Венере
- В Белгороде назвали фейком сообщение о планируемой атаке тысячи дронов ВСУ
- «Телепорт в прошлое»: Книге об истории группы «Звери» предрекли громкий успех
- Россиянам назвали первые признаки атеросклероза
- Названы условия для приезда в Россию Тейлор Свифт и Кендрика Ламара
- Трамп заявил, что намерен назло критикам положить конец конфликту на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru