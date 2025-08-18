Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ
Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в районе села Нечаевка Белгородского района. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате атаки был ранен мирный житель, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и баротравма.
«По информации от медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», - написал он.
Ранее Гладков заявил, что в селе Таврово 12-летний ребенок пострадал в результате удара беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Говорить на языке силы: Как в Венгрии отреагировали на выходку Украины
- Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ
- «Советская планета»: В отрасли объяснили интерес исследователей космоса к Венере
- В Белгороде назвали фейком сообщение о планируемой атаке тысячи дронов ВСУ
- «Телепорт в прошлое»: Книге об истории группы «Звери» предрекли громкий успех
- Россиянам назвали первые признаки атеросклероза
- Названы условия для приезда в Россию Тейлор Свифт и Кендрика Ламара
- Трамп заявил, что намерен назло критикам положить конец конфликту на Украине
- В России стало меньше уличных преступлений
- Число погибших при взрыве в Рязанской области выросло до 24 человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru