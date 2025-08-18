Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ

По его словам, в результате атаки был ранен мирный житель, у него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и баротравма.

«По информации от медиков, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается», - написал он.

Ранее Гладков заявил, что в селе Таврово 12-летний ребенок пострадал в результате удара беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

