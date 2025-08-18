Названы условия для приезда в Россию Тейлор Свифт и Кендрика Ламара
18 августа 202518:04
Ярослав Харитонов
Есть только одна причина, почему иностранные исполнители не готовы оказаться в Москве, рассказал НСН Эдуард Ратников.
Глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников ответил на вопрос НСН, когда в Россию приедут Тейлор Свифт и Кендрик Ламар, и стоит ли ждать западных звезд на фоне успешных, по мнению лидера США Дональда Трампа, переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Пока де-юре не будут сняты санкции ни один менеджер, адвокат или юрист ни одному артисту не позволит даже думать о гастролях на нашей территории, неважно за какие деньги. Как будут сняты все ограничения, тогда постепенно начнет ситуация меняться. Еще рано пить шампанское, потому что никаких изменений в обозримом будущем в нашем цеху не предвидится. Если вы увидите выступающих американских или еще каких-то артистов у нас, то это скорее всего ренегаты, для которых наш рынок важнее, чем западные. Выступая у нас, они имеют огромный риск стать персонами нон-грата у себя дома, им их просто закроют», — подчеркнул он.
Ранее глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн рассказал НСН, что мешает иностранным артистам приехать в Россию со своим шоу,
