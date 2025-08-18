Трамп заявил, что намерен назло критикам положить конец конфликту на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен положить конец российско-украинскому конфликту несмотря на всех его «легкомысленных и очень завистливых критиков».
В своей соцсети Truth Social он написал, что не нуждается в советах людей, «лишенных здравого смысла и интеллекта», которые не смогли ничего сделать и «только усложняют урегулирование».
«Конфликта никогда бы не произошло, если бы я был президентом... я разберусь с этим - я всегда это делаю», - заключил глава Белого дома.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не будет навязывать Украине условия невыгодного мирного соглашения, сообщает RT.
