СМИ: Европейские послы могут пропустить парад в КНР из-за Путина

Послы европейских стран в Китае могут бойкотировать запланированный на сентябрь военный парад из-за присутствия на нём президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники пишет South China Morning Post.

«Запугать не получится»: Китай не откажется от дружбы с России из-за боязни санкций

Отмечается, что в качестве причины отказа называется возможное участием в параде российских войск, однако официальных подтверждений поездки военнослужащих РФ в КНР нет.

Собеседники газеты указали, что из-за этого некоторые дипломатические представители отказались от участия, а другие отправились в отпуск или за границу.

Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

