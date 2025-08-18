СМИ: Европейские послы могут пропустить парад в КНР из-за Путина
Послы европейских стран в Китае могут бойкотировать запланированный на сентябрь военный парад из-за присутствия на нём президента РФ Владимира Путина. Об этом со ссылкой на источники пишет South China Morning Post.
Отмечается, что в качестве причины отказа называется возможное участием в параде российских войск, однако официальных подтверждений поездки военнослужащих РФ в КНР нет.
Собеседники газеты указали, что из-за этого некоторые дипломатические представители отказались от участия, а другие отправились в отпуск или за границу.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
