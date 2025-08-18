В Белгороде назвали фейком сообщение о планируемой атаке тысячи дронов ВСУ
Распространяемая от имени главы Белгорода Валентина Демидова информация о том, что Украина якобы готовит атаку на город с использованием более тысячи дронов, является фейком.
В пресс-службе мэрии указали, что «неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица» свидетельствуют о том, что для создания видео применялась технология дипфейка.
Отмечается, что подобные сообщения направлены на дестабилизацию обстановки в городе и регионе.
«Будьте предельно осторожны, доверяйте информации исключительно из официальных, проверенных источников», - заключили в мэрии.
Ранее Валентин Демидов назвал фейком распространяемое в соцсетях видео о якобы подготовке плана эвакуации Белгорода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стартовали съемки ремейка «Невероятные приключения Шурика»
- СМИ: Европейские послы могут пропустить парад в КНР из-за Путина
- Говорить на языке силы: Как в Венгрии отреагировали на выходку Украины
- Мирный житель пострадал в Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ
- «Советская планета»: В отрасли объяснили интерес исследователей космоса к Венере
- В Белгороде назвали фейком сообщение о планируемой атаке тысячи дронов ВСУ
- «Телепорт в прошлое»: Книге об истории группы «Звери» предрекли громкий успех
- Россиянам назвали первые признаки атеросклероза
- Названы условия для приезда в Россию Тейлор Свифт и Кендрика Ламара
- Трамп заявил, что намерен назло критикам положить конец конфликту на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru