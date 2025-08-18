В Белгороде назвали фейком сообщение о планируемой атаке тысячи дронов ВСУ

В пресс-службе мэрии указали, что «неестественная мимика, искажение изображения и артефакты вокруг лица» свидетельствуют о том, что для создания видео применялась технология дипфейка.

Отмечается, что подобные сообщения направлены на дестабилизацию обстановки в городе и регионе.

«Будьте предельно осторожны, доверяйте информации исключительно из официальных, проверенных источников», - заключили в мэрии.

Ранее Валентин Демидов назвал фейком распространяемое в соцсетях видео о якобы подготовке плана эвакуации Белгорода, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

