Рэпера Киллера Майка арестовали после получения трех Grammy
Рэпера Киллера Майка (Майкла Сантьяго Рендера) задержали сразу после получения трех наград Grammy на 66-й церемонии вручения премии. Об этом сообщил журналист The Hollywood Reporter Крис Гарднер в соцсети Х.
Гарднер опубликовал видео с задержанием артиста.
«Рэпера Киллера Майка увезли в наручниках с Crypto.com-арены после того, как он во время телепередачи получил три премии "Грэмми"», — написал журналист.
Рэп-исполнитель стал обладателем статуэток Grammy за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение за композицию Scientists & Engineers, также награду как лучший рэп-альбом получила его работа Michael.
Как отметил Гарднер, сославшись на неназванного чиновника, Киллера Майка арестовали из-за мелкого правонарушения, не связанного с музыкальной премией.
Ранее стало известно, что певица Билли Айлиш получила Grammy в номинации «Песня года» за композицию What Was I Made For, пишет Ura.ru.
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