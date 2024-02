Рэпера Киллера Майка арестовали после получения трех Grammy

Гарднер опубликовал видео с задержанием артиста.

«Рэпера Киллера Майка увезли в наручниках с Crypto.com-арены после того, как он во время телепередачи получил три премии "Грэмми"», — написал журналист.

Рэп-исполнитель стал обладателем статуэток Grammy за лучшую рэп-песню и лучшее рэп-исполнение за композицию Scientists & Engineers, также награду как лучший рэп-альбом получила его работа Michael.

Как отметил Гарднер, сославшись на неназванного чиновника, Киллера Майка арестовали из-за мелкого правонарушения, не связанного с музыкальной премией.

Ранее стало известно, что певица Билли Айлиш получила Grammy в номинации «Песня года» за композицию What Was I Made For, пишет Ura.ru.