«Всем рок!»: Солист группы «Гудтаймс» позвал всех на концерт «Молодых Ветров»
Послушайте молодые команды и нас с прекрасным большим сетом с лучшими песнями на планете, заявил в эфире НСН лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров.
Лидер группы «Гудтаймс» Артем Шаров в интервью НСН позвал всех на концерты в рамках гастролей победителей конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». «Гудтаймс» выступят хэдлайнерами на концертах в первых трех городах тура.
Гастроли по восьми федеральным округам России пройдут с 4 по 21 октября. Маргарита Нащекина, Ширли Мырли, Саша Балог, КРОУ и Tobe посетят с концертами Красноярск, Владивосток, Екатеринбург, Липецк, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ставрополь и Феодосию.
«На связи группа «Гудтаймс», у меня есть новости! Мы едем в тур вместе с победителями «Молодых Ветров». Встретимся 4 октября в Красноярске, 6 октября во Владивостоке и 8 октября в Екатеринбурге. Ребята, вход на все концерты свободный. Бесплатный «Гудтаймс»! Ребята, приходите! Послушайте молодые команды и нас с прекрасным большим сетом с лучшими песнями на планете. Всех вас ждем! Всем рок», - сказал собеседник НСН.
Концерт состоится в Клубе «Эрмитаж» в 19:00. Вход для всех желающих свободный, возрастная маркировка 12+.
Ранее на финальном гала-концерте 5 августа в Москве жюри выбрало пять победителей конкурса, которые получили ценные призы: уникальные гитары, возможность записать свою песню в профессиональной студии звукозаписи, право на выпуск виниловой пластинки, приглашение выступить на фестивале «Таврида. Арт», но, самое главное, отправиться в гастрольный тур и возможность попасть в ротацию на «НАШЕм Радио».
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.
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