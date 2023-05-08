«Шкипер, панки и Кронштейн»: Кого открыл для России конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»

НЕРВНЫЙ ТИК И ВАЛИДОЛЬЩИКИ

«Группа "Нервный тик" существует с 2008 года, сейчас образовался полный состав. Играем рок и все, что нам нравится. Недавно было два выступления в Сергиевом Посаде и в Москве. Собираемся записывать альбом: на него накопилось 11 песен. "Нашествие" - это крупный, известный фестиваль. давно хотелось бы контактировать с "НАШИМ Радио", будем надеяться, что пройдем!», - рассказал в интервью НСН вокалист «Нервного тика» Александр Чабурин.

Если первая заявка пришла к нам из Москвы, то пятисотая унесла «Молодые ветра» на Урал, чтобы познакомиться с «опытной» группой «ValieDollz» из Перми.

«Сами мы из Перми. Все соседние города уже объехали - от Новосибирска до Москвы. В клубах выступали во многих. Огромный концертный опыт за плечами. Название нашей группы связано с таблетками для сердца, со стилем, который мы играем. Мы - группа уже состоявшаяся, нам более 10 лет. У нас уже более 10 альбомов выпущенных. Мы постоянно участвуем в российских фестивалях», - признался НСН вокалист «ValieDollz» Рустам Назмутдинов.

По его словам, «валидольщики» очень хотят получить новый опыт и попасть на «НАШЕСТВИЕ».



ОТ ПРИМОРЬЯ ДО КАЛИНИНГРАДА

Вскоре мы познакомились с Владой «Sкипер» из Калининграда, которой посоветовал поучаствовать в конкурсе отец, в прошлом также являющийся музыкантом.

«Играю в основном акустическую инди, фолк музыку. Очень тёплую, о любви. Самый-самый любимый стиль! Сейчас выпускаю альбом в стиле ближе к року. Мотивы навеяны моим любимым родным городом Калининградом. Пишу песни где-то с 2017 года. Писала для себя, находясь в потоке влюблённости. Затем с девочками из школы создали группу, но вскоре она распалась, однако благополучно переросла в сольный проект. Мы выступали каждый месяц, иногда даже чаще. Бывали на разных концертах, фестивалях», - рассказала Владислава Завадис.

По словам девушки, конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» должен пополнить ее «копилочку классных воспоминаний и тёплых моментов», и она очень ждет советов от профессиональных музыкантов.

С другого конца страны, из находящегося в Приморском крае Уссурийска к нам прилетела заявка от группы «Аниматор», играющей «юмористический панк».

«На сцене с 2012 года, но год назад поняли, что все, что мы делали до этого - не то. С мая прошлого года пересмотрели подход к музыке, и теперь все по новой! Мы играем панк-рок музыку с юмористическими, сатирическими текстами. Выступаем 1-2 раза в месяц по различным фестивалям и заведениям в Приморском крае. Как решили участвовать? Решили схватить удачу за хвост! Мы ищем разные варианты роста. В таком масштабе мы, конечно, еще не играли никогда, хотим расширить аудиторию своих слушателей», - сказал НСН лидер «Аниматора» Дмитрий Корольков.