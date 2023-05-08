«Шкипер, панки и Кронштейн»: Кого открыл для России конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
Влада «Sкипер» из Калининграда представит «теплый инди-фолк», панк-рокеры из Уссурийска хотят покорить жюри сатирой, а с Альбертом Эйнштейном решили поступить по-анжеро-судженски.
Всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» уже на стадии приема заявок открыл множество интереснейших групп из разных регионов России и соседних стран.
На сегодняшний день организаторы получили более полутора тысяч заявок от молодых музыкантов, ну а наше знакомство с ними началось 3 апреля, в день старта конкурса.
Символично, что первая заявка пришла от группы «Нервный тик», ведь перспектива выступить на фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», попасть в ротацию «НАШЕго Радио», записать пластинку и отправиться в тур по стране, взволновала огромное количество групп и исполнителей.
НЕРВНЫЙ ТИК И ВАЛИДОЛЬЩИКИ
«Группа "Нервный тик" существует с 2008 года, сейчас образовался полный состав. Играем рок и все, что нам нравится. Недавно было два выступления в Сергиевом Посаде и в Москве. Собираемся записывать альбом: на него накопилось 11 песен. "Нашествие" - это крупный, известный фестиваль. давно хотелось бы контактировать с "НАШИМ Радио", будем надеяться, что пройдем!», - рассказал в интервью НСН вокалист «Нервного тика» Александр Чабурин.
Если первая заявка пришла к нам из Москвы, то пятисотая унесла «Молодые ветра» на Урал, чтобы познакомиться с «опытной» группой «ValieDollz» из Перми.
«Сами мы из Перми. Все соседние города уже объехали - от Новосибирска до Москвы. В клубах выступали во многих. Огромный концертный опыт за плечами. Название нашей группы связано с таблетками для сердца, со стилем, который мы играем. Мы - группа уже состоявшаяся, нам более 10 лет. У нас уже более 10 альбомов выпущенных. Мы постоянно участвуем в российских фестивалях», - признался НСН вокалист «ValieDollz» Рустам Назмутдинов.
По его словам, «валидольщики» очень хотят получить новый опыт и попасть на «НАШЕСТВИЕ».
ОТ ПРИМОРЬЯ ДО КАЛИНИНГРАДА
Вскоре мы познакомились с Владой «Sкипер» из Калининграда, которой посоветовал поучаствовать в конкурсе отец, в прошлом также являющийся музыкантом.
«Играю в основном акустическую инди, фолк музыку. Очень тёплую, о любви. Самый-самый любимый стиль! Сейчас выпускаю альбом в стиле ближе к року. Мотивы навеяны моим любимым родным городом Калининградом. Пишу песни где-то с 2017 года. Писала для себя, находясь в потоке влюблённости. Затем с девочками из школы создали группу, но вскоре она распалась, однако благополучно переросла в сольный проект. Мы выступали каждый месяц, иногда даже чаще. Бывали на разных концертах, фестивалях», - рассказала Владислава Завадис.
По словам девушки, конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» должен пополнить ее «копилочку классных воспоминаний и тёплых моментов», и она очень ждет советов от профессиональных музыкантов.
С другого конца страны, из находящегося в Приморском крае Уссурийска к нам прилетела заявка от группы «Аниматор», играющей «юмористический панк».
«На сцене с 2012 года, но год назад поняли, что все, что мы делали до этого - не то. С мая прошлого года пересмотрели подход к музыке, и теперь все по новой! Мы играем панк-рок музыку с юмористическими, сатирическими текстами. Выступаем 1-2 раза в месяц по различным фестивалям и заведениям в Приморском крае. Как решили участвовать? Решили схватить удачу за хвост! Мы ищем разные варианты роста. В таком масштабе мы, конечно, еще не играли никогда, хотим расширить аудиторию своих слушателей», - сказал НСН лидер «Аниматора» Дмитрий Корольков.
ОТ АГАТЫ ДО АЛЬБЕРТА
Желающие попасть на «НАШЕСТВИЕ» музыканты живут не только в России, к нам приходят заявки из Белоруссии, Молдавии и других стран. Например, музыканты из группы «SKYNET» признались, что очень волнуются, хоть и достигли больших высот.
«Играем давно, даже делили площадку с такими группами, как Би-2. Участвовали в "Алых парусах" в Санкт-Петербурге, выступали в Великобритании, Германии, Франции. На «НАШЕм Радио» играли live-концерт. Дважды выходили на сцену "Песня года" в Белоруссии, на "Славянском базаре" в Витебске в этом году будем играть с "Агатой Кристи" и Сергеем Бобунцом... Но ради «Нашествия» отложим все планы, это наша мечта», - подчеркнул в интервью НСН фронтмен российско-белорусской группы Иван Пономарев, добавив, что «рок-музыка самая честная».
Со своей стороны, основатель группы Lovitura из молдавского региона Гагаузия Александр Руссу назвал участие в конкурсе «крутой и манящей» идеей, и пожелал всем волшебства.
«Группа существует два года. К сожалению, выступали только один раз на квартирнике. Играем русский рок и любим его, потому следим за новостями «НАШЕго радио». Так и узнали о конкурсе. Участие в нем мне показалось это очень интересной, манящей и крутой идеей. Я чувствую и верю, что мои песни нужны людям. Это крутая музыка и у меня ощущение, что я все делаю правильно. Другим участникам конкурса я хочу пожелать волшебного вдохновения, продуктивности и удачи», - сказал Руссу НСН.
Ну а уже в мае, когда число заявок на конкурс перевалило за полторы тысячи, мы познакомились с группой с экзотическим названием «Альберт Кронштейн», представляющей город Анжеро-Судженск в Кемеровской области.
«Всем привет из маленького городка на севере Кемеровской области, который называется Анжеро-Судженск! “Альберт Кронштейн” — это три человека, полных энергии, мы готовы передать ее слушателям! Я — фронтмен, бас-гитарист и автор песен, ритмом у нас заправляет Алексей Гарипов, Александр Клюев греет слушателей гитарными риффами. В этом сплоченном составе мы существуем с декабря 2021 года», — салютовал читателям НСН лидер группы Павел Корчуганов.
По его словам, в своем городе музыкантам особо не разгуляться, поэтому они мечтают выплеснуть накопившееся «море энергии» на «НАШЕСТВИИ-2023».
«Выступаем мы не так часто, как бы этого хотелось. В Анжеро-Судженске концерты и фестивали проходят крайне редко и в скромных масштабах. В ближайших городах это тоже нечастое явление, но мы посещаем их, как только представляется возможность. Мы знаем свое дело, нам есть, что представить слушателю, есть чем поделиться. Выступив на фестивале, мы получим огромный опыт, который даст нам еще больше энергии для новых свершений», - подчеркнул лидер группы «Альберт Кронштейн».
Всероссийский музыкальный конкурс для молодых исполнителей «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стартовал 3 апреля и собрал уже более полутора тысяч заявок со всей России. Его победители выступят на рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», который пройдет с 4 по 6 августа в Калужской области. Прием заявок продлится до 15 июня.
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