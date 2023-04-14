«Нужен новый опыт!»: 500-м участником конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стала группа «ValieDollz»

По его словам, музыка группы «ValieDollz» идёт от самого сердца исполнителей напрямую в сердца слушателей. Музыканты описывают свою музыку как «жгучую смесь ска, поп-панка и рэгги, приправленную бешеной энергетикой и забойным драйвом, прямиком со склонов Уральских гор». Участники группы верят, что этот мир изменят любовь и доброта.

«Название нашей группы связано как раз с таблетками для сердца, со стилем, который мы играем. Мы - группа уже состоявшаяся, нам более 10 лет. У нас уже более 10 альбомов выпущенных. Мы постоянно участвуем в российских фестивалях. Сами мы из Перми. Все соседние города уже объехали - от Новосибирска до Москвы. В клубах выступали во многих. Огромный концертный опыт за плечами», - поделился музыкант.



Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

