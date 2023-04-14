«Нужен новый опыт!»: 500-м участником конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» стала группа «ValieDollz»
Пермский коллектив, играющий жгучую смесь «ска, поп-панка и рэгги», рвётся на фестиваль «НАШЕСТВИЕ» покорять новые сердца, заявил в эфире НСН фронтмен «ValieDollz» Рустам Назмутдинов.
Спустя 10 дней с начала конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» организаторам поступило уже более 500 заявок от музыкантов из разных регионов. НСН связалась с авторами «юбилейной», пятисотой заявки: ею оказалась группа с необычным названием «ValieDollz», вокалист которой Рустам Назмутдинов рассказал в интервью НСН о солнечной музыке коллектива, а также поделился ожиданиями от конкурса.
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Прием заявок на всероссийский музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» продлится до 15 мая. Цель конкурса - найти талантливых молодых музыкантов из самых разных регионов и сделать их известными на всю страну. Молодые исполнители будут сражаться за право выступить на крупнейшем в России рок-фестивале и попасть в ротацию радиостанции «НАШЕ Радио». Лучшие из лучших отправятся на гастроли с новой виниловой пластинкой авторских композиций. По мнению Назмутдинова, участника коллектива «ValieDollz», конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» - отличная возможность рассказать о себе и поделиться своим творчеством с людьми.
«Узнали о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» из интернета. Мы считаем, что возможности выстрелить есть у всех, но не всегда удаётся донести свою музыку до слушателя. Вот мы играем уже достаточно долго, но я считаю, что мы еще не до всех слушателей донесли свою музыку. Есть возможность сделать это через различные конкурсы и фестивали, поэтому и решили принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра». Нам хочется получить новый опыт, может, даже концертный. Хочется, конечно, принять участие в рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ», познакомиться с новыми людьми, получить обратную связь на своё творчество. Мы с группой стараемся делать ставки на какие-то позитивные моменты», - рассказал собеседник НСН.
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По его словам, музыка группы «ValieDollz» идёт от самого сердца исполнителей напрямую в сердца слушателей. Музыканты описывают свою музыку как «жгучую смесь ска, поп-панка и рэгги, приправленную бешеной энергетикой и забойным драйвом, прямиком со склонов Уральских гор». Участники группы верят, что этот мир изменят любовь и доброта.
«Название нашей группы связано как раз с таблетками для сердца, со стилем, который мы играем. Мы - группа уже состоявшаяся, нам более 10 лет. У нас уже более 10 альбомов выпущенных. Мы постоянно участвуем в российских фестивалях. Сами мы из Перми. Все соседние города уже объехали - от Новосибирска до Москвы. В клубах выступали во многих. Огромный концертный опыт за плечами», - поделился музыкант.
Отбором заявок и оценкой творческих свершений участников конкурса займется экспертное жюри конкурса, в которое войдут профессиональные музыканты, продюсеры и редакторы. Победители «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» получат в подарок уникальные музыкальные инструменты, а также право на ротацию своих композиций в эфире «НАШЕго Радио» и выступление на легендарном рок-фестивале «НАШЕСТВИЕ-2023», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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